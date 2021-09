Halikon sairaalan neljä vanhaa paritaloa korjataan myyntiin – ”Märyn suosio nousee lähivuosina”

Halikon sairaalan vanhat paritalot Märyntien varressa saavat uuden elämän.

Salolainen Jori Falkstedt yhtiöineen osti neljä paritaloa tontteineen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä elokuussa. Talot on tarkoitus uusia täysin ja pistää myyntiin.

Falkstedt sanoo kiinnostuneensa Märynummesta mökkeiltyään alueella seitsemän vuotta. Lisäksi hän sanoo kiertäneensä suunnistajana kaikki alueen kivet ja kumpareet.

– Pidän Märyä yhtenä Suomen parhaista asuinalueista ja uskon, että suosio nousee lähivuosina. Täällä on uusi koulu ja päiväkoti, nuorisotalo, kuntoilureitistö, uimalammet ja vaikka mitä aivan moottoritieliittymä lähellä, hän kehuu.

Märyn paritaloja on kaikkiaan kuusi, ja ne on rakennettu aikanaan Halikon sairaalan henkilökunnan käyttöön. Kaksi taloista on myyty aiemmin.

Falkstedin ostamat neljä taloa ovat olleet pitkään tyhjillään. Rakennusten katot ovat sammaloituneet ja pihamaat villiintyneet.

– Talot ovat ryhdissään ja perusterveitä. Lämmöt ja sähköt ovat olleet päällä koko ajan, koska talot ovat kiinni sairaalan lämmitysjärjestelmässä. Se oli osasyy, että uskalsin ryhtyä tähän, Falkstedt kertoo.

Kiinteistöjen remontointi aloitettiin raivaamalla pihamaat enimmistä puskista. Sen jälkeen kattoja on siivottu sammaleesta lapiolla ja harjalla. Lopuksi ne pestään ja pinnoitetaan.

– Kattofirma tarkisti katot, ja ne ovat kunnossa. Puhdistus ja pinnoitus riittävät.

Paritalojen ulkoasu on tarkoitus pitää remontissa mahdollisimman alkuperäisenä. Myös tonteilla kasvavia suuria puita on tarkoitus säilyttää.

Jokaiseen taloon tehdään huoltorappaus ja maalaus. Ikkunat ja ulko-ovet huolletaan ja pihat kunnostetaan.

Kussakin talossa on kaikkiaan noin 160 neliötä, eli yhdessä asunnossa on noin 80 asuinneliötä. Lisäksi asuntojen alakerrassa on sauna, kylpyhuone ja varastotilaa. Ullakolla on kylmää tilaa, joka eristetään.

– Jätämme talot paritaloiksi, mutta jos ostaja haluaa aikanaan yhden omakotitalon, muutos on helppoa tehdä yhden väliseinän muutoksella, Falkstedt sanoo.

Talojen eristystä parannetaan, ja niiden lämmitys irrotetaan sairaalasta. Talot ja käyttövesi lämpiävät jatkossa ilma-vesilämpöpumpulla. Viemärit sukitetaan ja vanhat vesijohdot uusitaan tarpeen mukaan. Talot liitetään kunnallistekniikkaan.

– Asuntojen kaikki sisäpinnat uusitaan, ja samalla asuntoja nykyaikaistetaan. Esimerkiksi ovikoot suurennetaan nykyaikaisiksi, Falkstedt suunnittelee.

Märyn talojen korjauksesta vastaavat alihankkijat, joita Jori Falkstedt on käyttänyt jo vuosien ajan muissa rakennushankkeissaan.

– Olemme ostaneet aiemmin tänä vuonna Salosta neljä rivitaloa, joissa on yhteensä 20 asuntoa. Ne on vuokrattu, ja asuntoja on remontoitu aina vuokralaisen vaihtuessa.

Neljän paritalon ja niiden tonttien kunnostus siistii Märyntien ilmettä. Falkstedt on ilahtunut siitä, että viidennen talon omistajakin pyysi häntä remontoimaan oman talonsa ulkopinnat.

– Remontti tulee aika paljon halvemmaksi viiden talon sarjassa kuin että korjattaisiin vain yksi talo.