Hallituksen esitys työperäisen maahanmuuton nopeuttamisesta uudentyyppisellä viisumilla eteni eduskuntaan

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä ulkomaalaislain muutoksista. Esitykseen kuuluu uudentyyppinen D-viisumi, jolla tähdätään työperäisen maahanmuuton nopeuttamiseen ja helpottamiseen.

Viisumi sallisi oleskelun maassa vuoden ajaksi. Ensimmäisessä vaiheessa uutta viisumia esitetään erityisasiantuntijoille, kasvuyrittäjille ja heidän perheenjäsenilleen.

– Suomi tarvitsee lisää monenlaisia osaajia, jotta yhteiskuntamme rattaat pysyvät liikkeessä. Maahanmuuttohallinnon on vastattava tähän tarpeeseen sujuvilla palveluilla. Muissa Schengen-maissa kansallinen D-viisumi on jo käytössä vaihteleville kohderyhmille, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo tiedotteessa.

Ehdotettu D-viisumi tukee ulkoministeriön mukaan työperäisen maahanmuuton pikakaistan 14 vuorokauden palvelulupauksen toteutumista. Viisumin saaneet voisivat matkustaa Suomeen heti oleskeluluvan myöntämisen jälkeen ilman, että heidän tarvitsee odottaa oleskelulupakorttia ulkomailla.

– Esitys on tärkeä, koska se helpottaa omalta osaltaan työperäistä maahanmuuttoa. Samalla luodaan myös pohja, jolla kansallinen D-viisumi voidaan tarvittavien selvitysten jälkeen laajentaa myös tutkijoihin ja opiskelijoihin, sanoo tiedotteessa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

Lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2022. Esitys liittyy budjettiriihessä syyskuussa 2020 tehtyyn kirjaukseen, jonka mukaan on selvitettävä, miten erityisasiantuntijoille ja kasvuyrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen voidaan luoda nopean oleskeluluvan reitti eli niin sanottu pikakaista.

Lassi Lapintie

STT

