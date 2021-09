Hallituksen on määrä tänään päättää Suomen uudistetusta koronastrategiasta. Siinä on tarkoitus linjata, miten Suomessa päästään siirtymään kohti normaaleja oloja. Tavoite on pitää yhteiskuntaa mahdollisimman laajasti auki.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi eilen Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, että rajoituksista päästään eroon kun ylitetään 80 prosentin rokotekattavuus yli 12-vuotiaissa. Arvio on, että raja voitaisiin saavuttaa lokakuussa.

STT

Kuvat: