Hallitus hakee sopua ensi vuoden talousarviosta, veropaketista ja ilmastotoimista – kaksipäiväinen budjettiriihi alkaa

Hallitus aloittaa tänään budjettiriihen, josta odotetaan linjauksia paitsi valtion ensi vuoden rahankäytöstä myös ilmastotoimista.

Neuvottelut käydään Helsingin Säätytalossa tänään kello 10 alkaen. Hallituspuolueiden puheenjohtajat ja heidän avustajansa ovat edeltävinä päivinä pohjustaneet neuvotteluja. Riiheen on varattu kaksi päivää. Budjettiriihessä hallituspuolueet hyväksyvät tulevan vuoden talousarvion sisällön.

Keväällä hallitus sopi, että riihessä päätetään myös toimista, joilla varmistetaan Suomen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Hallituspuolueista vihreät ja vasemmistoliitto ovatkin nimittäneet neuvotteluja ilmastoriiheksi.

Keskusta on puolestaan kutsunut neuvotteluja työllisyysriiheksi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on pyytänyt ministeriön kansliapäällikkö Juha Majasen johtamalta ryhmältä ehdotuksia, joilla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille.

Hallitus linjasi keväällä tekevänsä työllisyystoimia, joilla vahvistetaan julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla. Näiden päätösten aikarajaksi kuitenkin sovittiin loppuvaalikausi, eli päätöksiä voidaan joutua odottamaan vielä jopa toista vuotta. Puolueista vasemmistoliitto on torjunut leikkausten käyttämisen työllisyystoimina.

Lisäksi keväällä hallitus sitoutui siihen, että riihessä päätetään veroratkaisusta, joka vahvistaa valtiontaloutta 100-150 miljoonalla eurolla. Tämän ohella se sopi päättävänsä veromuutoksista, jotka edistävät investointeja ja vahvistavat kilpailukykyä.

Kevään riihi kriisiytti hallituksen

Puolueiden erilaisten painotusten vuoksi on ollut epäselvää, kuinka vaikeaa budjettiriihestä odotetaan. Keväällä kehysriihi venyi kaksipäiväisestä yli viikon mittaiseksi ja koetteli hallituksen jatkoa.

Ennakkoon on spekuloitu sitä, miten helposti puolueet löytävät yhteisen sävelen päästövähennyksistä. Vihreät ovat korostaneet vaativansa päästövähennyksistä päätöksiä, ei vain valmistelua.

STT kysyi viime viikolla neuvottelujen etenemisestä kaikista hallituspuolueista. Puolueet eivät olleet yhtä mieltä siitä, minkä verran päästöjen vähentämiseksi voi käyttää rajoitteita ja saavatko toimet tuntua kuluttajan kukkarossa. Verotuksellisia keinoja karsastavat tiettävästi keskustan lisäksi SDP ja RKP.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) puolestaan sanoi STT:lle, että julkisuudessa on turhaan luotu mielikuvaa ilmastopäätöksien vaikeudesta.

Harakan mukaan keinoista on löydetty yksimielisyys ilmasto- ja energiapoliittisessa ministerityöryhmässä, jossa on kaikkien puolueiden edustus. Muut puolueet eivät ole kuitenkaan vahvistaneet sopua.

Keskustan Saarikko sanoi maanantaina MTV:n uutisille olevansa toiveikas päästövähennystavoitteiden saavuttamisen suhteen ja uskovansa ratkaisun saavuttamiseen tavalla, joka ei kurjista ihmisten arkea.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/valtiovarainministeri-saarikko-toiveikas-ilmastoratkaisusta-mtv-n-haastattelussa-ilmastotavoitteet-voidaan-jopa-ylittaa-ilman-arjen-kurjistamista/8228726#gs.a6bgre

Ilkka Hemmilä

STT