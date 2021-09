Hallitus jatkaa eilen keskeytyneitä budjettineuvotteluja

Hallituksen on tarkoitus tänään jatkaa keskiviikkona umpisolmuun ajautuneita budjettineuvotteluita. Neuvottelut piti saada päätöksen jo eilen, mutta ne keskeytyivät kiistaan päästövähennyksistä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi myöhään keskiviikkoiltana Twitterissä, että budjettineuvottelut jatkuvat hallituspuolueiden puheenjohtajien voimin torstaiaamuna puoli yhdeltätoista.

Aiemmin Marin teki poikkeuksellisen liikkeen ja jätti keskustan ja vihreät ratkomaan päästövähennyskiistaa keskenään. Puolueiden oli Marinin mukaan löydettävä ratkaisu torstaiaamuun mennessä. Yhteisymmärrystä ei kuitenkaan löytynyt.

Keskiviikkona hallituksessa näytti olevan kiistaa jopa siitä, mistä tarkalleen ottaen on kiistaa. Marinin mukaan käytännössä kyse oli noin 0,2 megatonnin (0,2 miljoonan tonnin) kokoisesta erosta.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo puolestaan sanoi, että näkemyserossa ei ole kyse 0,2 megatonnista vaan koko ilmastopaketin uskottavuudesta.

Ministereiden mukaan muutoin budjetti on hyvällä mallilla

Ohisalon mukaan erimielisyyksissä on kyse siitä, miten taakanjakosektorilla löydetään tarpeeksi toimia, jotta päästöt vähenevät.

– Kokonaisuuden pitää olla uskottava, tieteeseen ja tutkimukseen pohjaava.

Hallitus on sitoutunut päättämään tarvittavat lisätoimet, jotta hiilineutraalius toteutuisi eli päästöt ja nielut olisivat yhtä suuret vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saamiseksi päästöjä pitää vähentää vielä 11 miljoonaa tonnia. Kiista koskee sitä osuutta, joka pitäisi saada taakanjakosektorilta eli esimerkiksi liikenteen, maatalouden ja teollisuuden päästöistä. Tämän osuuden on arvioitu olevan reilut viisi miljoonaa tonnia.

Sekä valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) että Marinin mukaan budjettivalmistelu on muutoin hyvällä mallilla valtion menojen ja tulojen osalta.

Ensi vuoden rahankäytöstä oli hallituksessa pitkälti yhteisymmärrys jo riihen alkaessa.

Lisäksi verotusta koskevat kysymykset on jo pitkälti sovittu. Uusia verotuloja haetaan muun muassa kaivoslaista, mutta STT:n tietojen mukaan tarkempi malli on yhä auki. Sen sijaan SDP:n ja vasemmistoliiton kannattama lähdevero ei ole tiettävästi etenemässä.

Nopeasti vaikuttavista työllisyystoimista hallitus on tiettävästi ottamassa käyttöön ainakin lupaprosessien sujuvoittamisen.

STT

Kuvat: