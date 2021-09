Hallitus neuvottelee tänään tartuntatautilain päivittämisestä

Hallitus neuvottelee tänään torstaina Säätytalossa tartuntatautilain päivittämisestä ja koronatilannetta koskevista toimista puoli kahdelta iltapäivällä.

Tartuntatautilain osalta keskustelua ovat viime aikoina herättäneet turvavälit. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi maanantai-iltana Twitterissä, että määritelmä kahden metrin turvavälistä poistetaan tartuntatautilaista ja muutos viedään eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pikaisesti. Lakimuutosta valmistelee sosiaali- ja terveysministeriö.

Ennen hallituksen neuvotteluja on valtioneuvoston yleisistunto, jonka asialistalla muutosta tartuntatautilakiin ei torstaiaamuna näkynyt.

Hallituslähteistä on arvioitu STT:lle, että esitys turvavälien poistamisesta voisi aikaisimmillaan valmistua tällä viikolla.

STT:n tietojen mukaan muissa hallituspuolueissa on koettu, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on jarruttanut asiaa linkittämällä turvavälien poiston ja koronapassin.

Viime perjantaina Kiuru linjasi, että koronapassi mahdollistaa turvaväleistä luopumisen ja näitä käsitellään yhdessä. Koronapassilla todistetaan, että henkilö on rokotettu, koronan sairastanut tai hiljattain testattu.

Tapio Pellinen

STT

Kuvat: