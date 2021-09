Hampun viljely lisääntyy vauhdilla – hampun puolesta puhuvat aminohapot ja rasvat, kasvi on myös erinomainen hiilensitoja ja maan parantaja

Somerniemeläinen Matti Kaase nappaa pellolta öljyhampun siemeniä käteensä. Myöhään syksyllä kypsyvän hampun puintiaika alkaa olla käsillä.

Kaurasen tilalla kasvaa kylvösiemeneksi menevää hamppua 47 hehtaarilla. Tila on yksi Suomen suurimpia öljyhampun tuottajia. Kaase aloitti hampun viljelyn vuonna 2014 kymmenellä hehtaarilla. Siitä ala on kasvanut vuosi vuodelta.

– Hamppu on monella tapaa hyvä kasvi. Parhaiten se kasvaa kevyillä ja multavilla mailla. Savessa voi kuivina vuosina kasvu kärsiä, Kaase huomauttaa.

Hamppu kylvetään toukokuussa ja puidaan syys-lokakuussa.

– Hamppu on kasvuaikana helppo kasvi, sillä kasvinsuojeluruiskutuksia ei tehdä. Ennen kylvöä maan on oltava kuitenkin hyvässä kunnossa ja rikkakasvien torjunta pitää tehdä edeltävänä vuonna hyvin, Kaase korostaa.

Kaase on itse kantapään kautta oppinut, että kylvöajankohdalla ei ole kamalasti väliä, kunhan kylvö tapahtuu lämpimään maahan.

– Hyvä lähtö korjaa mahdollisen viiveen, sillä hamppu kasvaa jopa kymmenen senttiä päivässä.

Kaase arvostaa hampun myöhäistä puintia, sillä runsaan 400 hehtaarin tilalla se tasaa työhuippuja. Kiitosta saa myös hampun maata parantava juuri.

– Hampun paalujuuri menee syvälle maahan ja hampun viljelyn jälkeen maa on todella hyvässä kunnossa. Syysvehnä on onnistunut hampun parantamilla mailla todella hyvin.

Kaase on tyytyväinen myös öljyhampun kannattavuuteen.

– Kyllä hamppu viljan voittaa, ja sopimusviljelyssä hinta on vakaa.

Hampun viljely onnistuu normaalilla viljan käsittelyyn tarkoitetulla kalustolla. Hampun puinnissa on kuitenkin omat haasteensa.

– Kasvusto on korkeaa ja epätasaista, joten puinnissa pitää olla tarkkana, jotta vartta ei tulisi paljon mukaan. Hampun kuitu on pitkää, venyvää ja tarttuvaa, joten se kietoutuu helposti puimurin syöttölaitteiden ja akseleiden ympärille, Kaase kertoo.

Kaurasen tilalla hamppualan kasvu johti siihen, että tilalle hankittiin viime vuonna käytetty Case Axial Flow -rumpupuimuri Virosta. Siinä rumpu pyörii pitkittäin, mikä vähentää kuidun tarttumista koneistoon.

Puimurin 9,1 metriä leveä leikkuupöytä ja 14 400 litran säiliö on tehostanut myös viljan ja rypsin puntia.

Suomen pelloilla kasvava öljyhamppu ei ole huumekasvi, sillä sen THC-pitoisuus on hyvin alhainen. Välillä Kaurasen tilan pelloillakin on siitä huolimatta nähty epämääräisiä poimijoita.



Hamppu on vanha viljelykasvi



Tuhansia vuosia vanha viljelykasvi, jonka viljely loppui Suomessa 1950-luvulla.

Viljelyyn jalostettu hamppu ei ole huumekasvi, eikä sitä voi käyttää päihteenä.

Hamppua kasvaa tänä vuonna Suomessa noin 2 000 hehtaarilla. Tästä suurin osa on öljyhamppua.

Öljyhampusta saadaan siemeniä ja öljyä elintarvikekäyttöön.Kuituhampun kuidusta valmistetaan öljypohjaisia muoveja korvaavia biokomposiitteja. Varren puumaisesta osasta jalostetaan muun muassa kuivikepellettiä.

Marttilassa jalostetaan hamppua kauppojen hyllyille

Tuotteita löytyy hamppusnackseista vegepihviin.

SSS

Hamppurouhetta ja -öljyä, hamppusnackseja ja vegepihvejä. Pelloilla kasvavaa öljyhamppua jalostetaan Marttilassa Murtolan HamppuFarmilla tuotteiksi, jotka kuluttajat löytävät kauppojen hyllyiltä.

Ville Virtanen ja Virve Kettunen aloittivat hampun viljelyn vuonna 2012.

– Meillä oli mehiläisiä ja ajattelimme, että hamppuhunaja olisi kova juttu. Mehiläiset lensivät kuitenkin hamppupellon yli metsään, Kettunen kertoo alusta.

Pariskunta alkoi pussittaa omalta pellolta saatua hampunsiementä pusseihin ja myyntiin. Pian hampusta tuli tilan päätuote hunajan sijasta.

Tuotevalikoima on vuosien varrella koko ajan kasvanut, sillä uusia tuotteita kehitellään jatkuvasti. Yhdeksi hittituotteeksi ovat nousseet hamppusnacksit, joihin saatiin tänä vuonna myös maustettu versio. Uusiin tuotteisiin kuuluu myös hampusta valmistettu vegepihvi.

– Sitä on Helsingin ravintoloissa jo tarjolla. Tarkoitus on tehdä vegepihvistä myös kuluttajille tarjolla oleva tuote, Kettunen sanoo.

Hamppu taipuu lihan korvikkeeksi erinomaisesti, sillä sen proteiinipitoisuus on korkea.

– Olemme kehittäneet juuri jauheen, jonka proteiinipitoisuus on 70 prosenttia, Virtanen huomauttaa.

Korkea proteiinipitoisuus, omega 3- ja omega 6 -rasvahapot ja 20 erilaista aminohappoa tekevät hampusta terveellistä superruokaa. Terveystrendin nousu näkyy myös hampputuotteiden kysynnässä.

– Viimeisen kolmen vuoden aikana kiinnostus hampputuotteita kohtaan on selvästi kasvanut. Myös suurkeittiöissä ollaan jo innokkaita kokeilemaan hampputuotteita, Virtanen kertoo.

HamppuFarmin tuotteita myydään muun muassa K-ryhmän ja Ruohonjuuri-ketjun myymälöissä sekä yrityksen omassa verkkokaupassa.

Marttilan HamppuFarmi työllistää yrittäjäpariskunnan lisäksi kaksi työntekijää. Yritys aloitti tänä vuonna yhteistyön Riihimäellä toimivan Trans Farmin kanssa. Trans Farmin vastuulla ovat myös hampun sopimusviljelyä koskevat asiat.

– Meillä oli aiemmin yli 20 sopimusviljelijää, jotka kasvattivat hamppua noin 300 hehtaarilla. Nyt voimme HamppuFarmissa keskittyä tuotteiden jatkojalostukseen, Virtanen huomauttaa.

HamppuFarmi ja Trans Farm perustivat myös uuden yhteisyrityksen FoodFarmin, joka keskittyy myymään hamppua suuremmissa erissä elintarviketeollisuudelle.

– Trans Farm on tehnyt pitkään työtä kuminan parissa, joten sillä on vahva ammattitaito ja hyvät kontaktit myös ulkomaille. Se on siten meille loistava kumppani, Virtanen ja Kettunen iloitsevat.







Hampulla erinomaiset näkymät

Kiinnostus hamppua kohtaan on kovassa kasvussa niin Suomessa kuin ulkomailla. Hehtaareissa hampun viljely on Suomessa vielä alkumetreillä, mutta kasvu on kovaa.

– Viime vuonna hamppua kasvoi noin 700 hehtaarilla, tänä vuonna ala on noin 2 000 hehtaaria ja ensi vuonna tavoitellaan 3 000–4 000 hehtaaria. Kasvu on ollut viime vuosina kovaa myös maailmalla, Trans Farmin toimitusjohtaja Jyrki Leppälä kertoo.

Öljyhampun sopimusviljelystä pääosa tapahtuu Trans Farmin kautta. Leppälä sanoo, että hampulla on erinomaiset mahdollisuudet nousta viljelykasvina rypsin rinnalle jo lähivuosina.

– Öljyhamppu vastaa niin moneen ajankohtaiseen trendiin, että kiinnostus sitä kohtaan nousee koko ajan.

Kasvisruoan suosio ja terveystrendit ovat nostaneet elintarviketeollisuuden mielenkiintoa hamppua kohtaan.

– Hamppua voidaan lisätä melkein mihin vaan, minkä lisäksi se on loistava lihan korvaaja. Mahdollisuudet sillä puolella ovat valtavat, Leppälä huomauttaa.

Leppälä nostaa ravintosisällön lisäksi esille myös hampun kyvyn sitoa hiiltä.

– Hamppu on erinomainen hiilensitoja. Tämä lisää entisestään ilmastomuutoksessa kasvin kiinnostavuutta ja arvoa.

Suomessa jalostettua Finola-hampun siementä viedään runsaasti myös ulkomaille.

Pellavasta tunnettu somerolainen Elixi Oil jalostaa myös hamppua. Yrityksellä on omia sopimusviljelijöitä.

– Hampputuotteiden kysyntä on ollut kasvussa usean vuoden ajan , Elixi Oilin toimitusjohtaja Ville Kauppinen kertoo.