Harvey Weinstein kiisti uusimmat seksirikossyytteet Los Angelesissa

Seksuaalirikosten tahraama elokuvamoguli Harvey Weinstein kiisti maanantaina uusimmat häneen kohdistuvat syytökset oikeusistunnossa Los Angelesissa.

Weinstenia syytetään Los Angelesissa viiden naisen raiskaamisesta tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Väitetyt rikokset tapahtuivat Beverly Hillsissä vuosien 2004 ja 2010 välillä.

Weinstein, 69, istuu jo New Yorkissa pitkää vankilatuomiota seksuaalirikoksista. Jos hänet todetaan syylliseksi myös Los Angelesissa, hänen tuomionsa voi pidentyä jopa 140 vuodella.

Weinsteinin tuottamiin Hollywood-elokuviin kuuluu muun muassa vuoden 1994 Pulp Fiction sekä parhaan elokuvan Oscarin voittanut vuoden 1998 Rakastunut Shakespeare. Vuonna 2017 syytökset hänen tekemistään seksuaalirikoksista nousivat julkisuuteen ja synnyttivät maailmanlaajuisen Me Too -liikkeen. Häntä ovat syyttäneet muun muassa tähtinäyttelijät Angelina Jolie ja Gwyneth Paltrow.

Weinstein itse on kiistänyt pakottaneensa ketään seksiin.

STT

