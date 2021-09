Hassut Haahkat juhlivat Häpikummulla – Tuula Tielinen ja Simone Koivisto viettävät 10-vuotisjuhlaa

Kiikalalaiset harrastajateatterintekijät Tuula Tielinen ja Simone Koivisto vievät tänä vuonna yleisönsä Häpikumpuun. Tunnin mittainen näytös juhlistaa kaksikon yhteistä kymmenvuotista teatteritaivalta. Hassuiksi Haahkoiksi itsensä nimenneet naiset ovat kiertäneet kahden naisen teatterinsa kanssa jo 11 vuotta, mutta korona on siirtänyt heidänkin juhlintaansa. Juhlanäytelmä Häpikumpu esitetään 15. lokakuuta ravintola Helarinteessä kahdesti ja sen jälkeen tilausesityksinä.

Pääkaupunkiseudulta lähtöisin oleva Simone Koivisto ja Muurlasta Kiikalaan muuttanut Tuula Tielinen päätyivät aikoinaan paikkakunnalle parisuhteiden perässä. Toisensa he löysivät Rekijoen myllyn kesätapahtumassa, jossa Tielinen oli jakamassa perustamansa harrastajateatteri Kiikalan Kipinöiden esitteitä. Koivisto lähti mukaan kesäteatteriin.

Hassut Haahkat syntyi, kun Tielinen tokaisi Koivistolle, että tehdään jotain kivaa! Siihen mennessä Tielinen oli jo pitkään tehnyt hahmokomiikkaa yksinään, mutta toteaa kaksin olevan lystimpää.

– Yleensä meillä on kenraaliharjoitus autossa matkalla ensi-iltaan, hän nauraa, mutta sanoo käsikirjoituksen sisäistämisen olevan kaiken tekemisen perusta.

– Mutta meillä on myös improvisaatiovaraa, naiset vakuuttavat.

Se taas perustuu molemminpuoliseen luottamukseen:

– Me emme putoa roolistamme, vaikka mitä tapahtuisi, Koivisto sanoo.

Harjoitusten lisäksi Tielinen kokeilee uuden näytelmän vuorosanojen toimivuutta usein myös tosielämässä, kuten katsastusasemalla, ja katsoo, miten ne uppoavat.

Naiset eivät ikinä ole varmoja, mitä kaikkea näytelmän aikana tapahtuu, vaikka se on käsikirjoitettu.

– Sä olet niin kuuma, että viiksetkin tippuu, Koivisto on improvisoinut, kun liima ei ole pitänyt kuuman kesäpäivän esityksessä.

Näyttämöllä on kaksi naista, mutta eri rooleja saattaa olla seitsemän.

– Vaatteet vaihtuvat erittäin vauhdikkaasti! Ainoa ongelma on muistaa kääntyä yleisöön oikeassa hahmossa, Tielinen paljastaa.

Joskus Koivisto on joutunut kysymään, että eikös pastorilla ollut tähän aikaan joku kerho, kun kaupanhoitajan sijaan lavalle onkin ilmestynyt pappi.

Kaksikko aloitti näytelmällä Vauhtimummot. Sitä ovat seuranneet muun muassa Karjakot karkuteillä, Palvia ja potkaa, Tuhtien tango, Lottovoitto, Tanko kahdelle, Lookinen nainen sekä Vilma ja Hilma. Simone Koiviston tekemien käsikirjoitusten aiheet nousevat elävästä elämästä. Esimerkiksi Pulssi tuntuu sijoittuu sairaalamaailmaan, josta kaikki sen sisältämät kohtaukset ovat peräisin.

Naiset sanovat näytelmiensä sisältävän harmitonta huumoria:

– Alapääjutuilla emme myy eikä dialogi koskaan ole rivoa, mutta kaksimielistä juttua riittää.

Yhdessä näytelmässä Tielisen roolihahmon poikaystävä on iso, vaaleanpunainen dildo nimeltään Kauko.

Freelance-näyttelijänä ja -ohjaajana pääkaupunkiseudulla toiminut Simone Koivisto työskentelee Salon seurakunnan nuoriso-ohjaajana. Tuula Tielinen on jalkahoitolayrittäjä, joka yrittää jäädä eläkkeelle. Teatteria he tekevät, koska se on hauskaa.

– Haluamme esiintyä ja tuottaa ihmisille hyvää mieltä. Teatterin tehtävänä on luoda illuusio, joka saa katsojat hetkeksi toiseen maailmaan, Koivisto toteaa.

Näyttelijäkaksikon nimi syntyi improvisoiden takavuosien näytelmän yhteydessä.

– Kirjoitin siinä viestin, jonka luin ääneen: Me lähdettiin kalaan, kun täällä on niin pienet saaliit. Allekirjoituksiksi panin H & H. Simone tokaisi siihen, että hassut haaskat. S-kirjain vaihdettiin h:ksi, Tielinen muistelee.

– Huumori auttaa elämässä eteenpäin, hän painottaa.

Hassut Haahkat valmistavat vuosittain uuden näytelmän, jonka ensi-ilta pidetään Kiikalan Helarinteessä ja seuraavat näytökset tilauksesta. Tilaajina ovat muun muassa eläkeläisryhmät ja muut juhlivat yhteisöt.

Ennen näytelmän alkua pieni jännitys kihelmöi kokeneissakin konkareissa.

– Siitä se lähtee, kun lavalle astuu. Adrenaliini purkautuu ja sitten mennään, Koivisto nauraa.

Naiset ovat oppineet, että jos samana päivänä on kaksi näytöstä, ei niiden välissä saa ottaa nokosia eikä kuohuviiniä.

– Molemmat haukotuttavat!

Häpikumpu – Hassut Haahkat ravintola Helarinteessä (Kirkkotie 15, Kiikala) 15.10. klo 14 ja 19. Liput 20 euroa (sis. kahvin ja pullan).