Helle kasvatti komeat kurpitsat – Tuomisten kurpitsamaalta pikkelssiainesta yllin kyllin

– Voi kauhia, Erja Tuominen taivastelee kurpitsamaan jättiläistä.

53,6 kiloa painava, oranssinkeltainen möllykkä on ennätyssuuri. Vastaavaa ei muista myöskään Markku Tuominen pellolta korjanneensa.

Kuusjoen Raatalassa asuvat Tuomiset istuttivat keväällä kaksi tainta. Toinen saatiin naapurista, toinen ostettiin Salon torilta.

Suurin kurpitsa varttui kompostissa, jossa on nurmikon leikkuujätettä ja lehtien haravointijätettä. Kasvupohja on ollut hyvä, sillä muutkin yksilöt ovat kasvaneet komeiksi.

Toisen taimen voimana on ollut hevosen lanta. Hedelmät ovat suuria, mutta lähempänä totuttua.

– Tämä painaa 13 kiloa, Tuominen punnitsee hedelmän vertailun vuoksi.

Vuosi sitten kaksi tainta tuotti määrällisesti paljon tämänkesäistä suuremman sadon. Pienempikokoisia hedelmiä on tähän astui liikuteltu kottikärryillä, mutta nyt tarvitaan traktoria. Kurpitsat kuskataan pellolta varastoon etukuormaajan kauhassa.

Jättikokoisille kurpitsoille ei ole kummempaa salaisuutta.

– Vettä ja lämpöä. Kastelin taimet kaksi kertaa kesän aikana pihakaivosta vesiletkulla. Satoja litroja vettä, Markku Tuominen kertoo.

Hän sanoo, että kurpitsa on kiitollinen kasvi viljellä. Ensi vuonna hankitaan taas kaksi tainta.

Tiensuun tilalla on kasvatettu kurpitsaa omaksi iloksi ja tuttaville jaettavaksi kymmenisen vuotta. Kasvupaikka on mitä parhain, sillä sinne paistaa aurinko aamusta iltaan. Varret ovat venyneet monen metrin mittaisiksi, monessa on edelleen kukkia ja pieniä alkuja.

Ensimmäinen hallayö lauantain ja sunnuntain välillä palellutti lehdet niin, että sato on aika kerätä pois. Kasvuvoimaa ei enää ole.

– Moni sanoo, että ottaa yhden kurpitsan, mutta ottaakos nyt, Erja Tuominen uskaltaa epäillä.

Hän valmistaa kurpitsasta pikkelssiä ja tietää tuttavienkin tekevän sitä. Makeahko, etikkainen ja mausteinen pikkelssi maistuu melkein joka aterialla.

Tänä vuonna myös kesäkurpitsoja on riittänyt jaettavaksi yli oman tarpeen. Niistä Tuominen tekee keittoa ja paistaa kasvislettuja.

Vähemmän kukkia, suurempia hedelmiä

Rannikon kurpitsaviikot laajenevat ravintoloihin.

Tänä kesänä myös ammattiviljelijän pelloilla on kasvanut suurikokoisia kurpitsoja ja meloneja. Halikkolainen Esa Rannikko luonnehtii suurikokoisia hedelmiä jopa ongelmaksi, sillä oikein isot eivät tahdo liikkua kaupan päässä.

Syy jätteihin ovat helteet, joiden takia pölyttyneiden kukkien määrä jäi tavallista pienemmäksi. Niinpä harvemmista hedelmistä kasvoi suurikokoisia.

– Sama lajike kuin viime vuonna on kasvattanut tänä vuonna 35–40 prosenttia suurempia kurpitsoja, Rannikko kertoo.

Rannikon puutarha on Suomen suurin kurpitsojen viljelijä. Hehtaareja on 20, joka on puolet maan viljelyalasta.

– Keväällä on kylvetty yli 50 lajiketta. Suurin tuotantomäärä osuu 1,5–15 kilon painoisiin.

Puutarha on tullut viime vuosina tutuksi kurpitsapuistosta, jonka koverretut kurpitsalyhdyt kynttilöineen ovat tuoneet seudulle uteliaita pitkienkin matkojen päästä pitkissä autoletkoissa. Rannikko laskee kävijöitä olleen viime syksynä noin 150 000. Pyhäinpäivän seudulle sijoittuva tapahtuma järjestetään myös tänä vuonna.

– Kurpitsaviikot ovat viikoilla 42 ja 43. Mukaan on lähdössä myös paikallisia ravintoloita, joissa tarjoillaan kurpitsaruokia, hän kertoo.

Erikoiskurpitsat ovat alkanut kiinnostaa suomalaisia viime vuosina. Kotitarveviljely on lisääntynyt, ja reseptejä piiraisiin, keittoihin, hilloihin ja paistoksiin on tarjolla runsaasti.

– Tuontitavaraa on pystytty hyvin korvaamaan suomalaisen viljelyn voimin, mutta se vaatii jatkuvaa markkinointityötä.