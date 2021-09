Helpotusta tapahtumille

Hallituspuolueet ovat sopineet, että määritelmä kahden metrin turvaväleistä poistetaan tartuntatautilaista. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi linjauksesta maanantaina.

Muutos on parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä valmistelussa, ja se on tarkoitus tuoda eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pian.

Erityisesti yleisötapahtumien järjestäjät ottavat muutoksen tyytyväisenä vastaan. Kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-ala ovat joutuneet kärsimään pitkään koronaan liittyvistä rajoituksista. Vaatimus kahden metrin turvaväleistä on tehnyt vaikeaksi ja usein jopa mahdottomaksi sisätiloissa pidettävien yleisötilaisuuksien järjestämisen.

Rajoituksiin puuttuminen on ollut vaikeaa myös hallituksen sisällä. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) on hoputtanut turvaväleistä ja yleisölohkoista luopumista. Hän on ollut huolissaan syksyn kulttuuri- ja urheilutapahtumien toteuttamisesta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) taas on viestittänyt, että koronapassi mahdollistaisi turvaväleistä luopumisen. Kiurun mukaan näitä käsitellään yhdessä.

Pääministerin ulostulo kertoo kuitenkin siitä, että paine turvaväleistä luopumiseen on kasvanut niin suureksi, että muutos tehdään nyt nopealla tahdilla.

Hallituksen koronapäätökset ovat toimineet hyvin pandemian alkuvaiheessa. Suomessa on kirjattu vähemmän koronakuolemia kuin monessa muussa maassa, ja talouskin on kestänyt rajoitustoimia yllättävän hyvin.

Hallituksen koronastrategia on kuitenkin juuri nyt kateissa, kun pandemian pahimmasta otteesta ollaan pääsemässä eroon. Selkeitä linjauksia on saatu odottaa, ja vuoropuhelu hallituksen ja aluehallintoviranomaisten välillä on toiminut huonosti. Kansalaisten on ollut vaikea pysyä perillä kulloinkin voimassa olevista määräyksistä ja suosituksista.

Koronapassin avulla yhteiskuntaa olisi voinut avata jo aikaisemmin, mutta passin käyttöönoton kanssa on Suomessa vitkuteltu.

Selkeitä ja nopeita päätöksiä tarvitaan, kun tavoiteltu rokotekattavuus lähestyy. Arvion mukaan Suomessa saavutetaan 80–90 prosentin rokotekattavuus lokakuun lopussa.

Päivitetty koronastrategia olisi hyvä olla käytössä hyvissä ajoin ennen lokakuuta.