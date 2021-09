Helsingissä lauantaina kuullun pamauksen syy ei ole selvinnyt – ei lähtöisin maaperästä, myös meteori epätodennäköinen

Ympäri Helsinkiä kuultiin myöhään lauantai-iltana erittäin kovaääninen pamaus, jonka syy ei toistaiseksi ole selvinnyt.

Sosiaalisessa mediassa kerrotun perusteella ääni kuului noin varttia ennen puoltayötä ainakin Oulunkylässä, Kumpulassa, Käpylässä, Arabiassa, Kulosaaressa, Metsälässä, Maunulassa, Meilahdessa ja Kulosaaressa. Jotkut ovat kertoneet myös nähneensä välähdyksen.

Syyksi on veikkailtu muun muassa meteoria, maanjäristystä tai Hornetin ylilennosta johtunutta yliäänipamausta. Toistaiseksi selitystä kovalle äänelle ei ole kuitenkaan löytynyt.

Poliisille asiasta tuli muutama ilmoitus Oulunkylän ympäristöstä vähän ennen puoltayötä lauantaina, Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan STT:lle. Ilmoituksissa ääntä kuvailtiin muun muassa ”kumeaksi räjähtäväksi ääneksi” ja ”isoksi laukaukseksi”.

Poliisipartio kävi Oulunkylän suunnalla Oltermannintiellä selvittelemässä asiaa, mutta paikan päältä ei löytynyt mitään selittävää tekijää äänelle, poliisista kerrotaan.

Puolustusvoimat HS:lle: Ei lentotoimintaa, joka olisi voinut aiheuttaa pamauksen

Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan tulipallotyöryhmässä tutkitaan mahdollisia meteoritapauksia. Ryhmän kameraverkoston kuvien perusteella mikään ei viittaa siihen, että ääni olisi kuulunut meteorista.

– Tämänhetkinen näkemys on se, että se mitä todennäköisimmin ei ollut meteori, mutta ei sitä tietysti voi varmaksi sanoa, sanoo Ursan tiedottaja Anne Liljeström.

Puolustusvoimien toimintaankaan pamaus ei liity, sanoi tiedotuspäällikkö Max Arhippainen Puolustusvoimain Pääesikunnasta Helsingin Sanomille.

Arhippaisen mukaan pamauksen aikaan ei ole ollut sellaista lentotoimintaa, joka olisi voinut pamauksen aiheuttaa.

Pohdintaa on herännyt myös siitä, olisiko pamaus voinut liittyä Venäjällä ja Valko-Venäjällä käynnissä olevaan Zapad-sotaharjoitukseen. Arhippaisen mukaan tällaista olisi kuitenkin vaikea kuvitella, sillä sotaharjoitukset ovat kaukana Helsingistä.

Maaperästä ääni ei Helsingin yliopiston seismologian instituutin analyysien perusteella ole ollut lähtöisin.

– Hyvin suurella todennäköisyydellä se ei ole mikään maanjäristyksen tyyppinen. Meillä on vielä sen päivän tarkempi analyysi kesken, mutta katsoimme sitä viikonloppuna nopeasti, ja siinä ei näy mitään selkeää Helsingin asemilla, kertoo seismologi Tuija Luhta.

– Jos se olisi maanjäristys, se näkyisi ensisijaisesti isosti seismometreissä ja saattaisi kuulua, mutta nyt on ihan toisin päin.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000008259643.html

Maiju Ylipiesa

STT

Kuvat: