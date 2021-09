Helsinkiläinen Finnjävel Salonki -ravintola sai Michelin-tähden

Ravintola Finnjävel Salonki on saanut uutena ravintolana Suomessa yhden Michelin-tähden. Suomalaisia perinneruokia tarjoava Finnjävel Salonki sijaitsee Helsingissä, ja se sai Micheliniltä myös Pohjoismaiden parhaan palvelun palkinnon.

Ravintolan sivuIlla kerrotaan, että Finnjävel syntyi, kun kokit Henri Alén ja Tommi Tuominen alkoivat tutkia omia juuriaan ja suomalaista ruokakulttuuria.

Yhden Michelin-tähden sai myös kolme ruotsalaista ja neljä tanskalaista ravintolaa.

Toisen tähtensä sai tanskalainen Kong Hans Kælder -ravintola, joka toimii Kööpenhaminassa. Kolmen tähden Michelin -tähden ravintola on puolestaan norjalainen Maaemo, jonka kotipaikka on Oslo.

Poikkeuksellisen laadukkaasta ruoasta myönnettävät Michelin-tähdet jaettiin Pohjoismaiden ravintoloille vuodelle 2021 Norjan Stavangerissa maanantaina.

