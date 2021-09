Henkilötietoja ja pankkitunnuksia urkittu Omakannan nimissä huijausmainoksilla ja viesteillä

Omakanta-verkkopalvelun nimissä on urkittu henkilö- ja pankkitunnuksia, tiedottaa Omakantaa ylläpitävä Kela.

Omakannan nimissä levitetään huijaustekstiviestejä ja valheellisia verkkomainoksia. Niiden kautta päätyy sivustolle, jolla yritetään saada haltuun ihmisten henkilötietoja ja kirjautumistietoja, Kela kertoo.

Pankki- ja rahoitusalan etujärjestö Finanssiala puolestaan kertoo, että hakukoneella Omakantaa hakeneet ovat raportoineet päätyneensä huijaussivuille.

Poliisin tietoon on tullut ainakin yksi tapaus, jossa Omakantaa muistuttavalla hakukonemainoksella on onnistuneesti huijattu rahaa.

Omakanta-sivustoa hakukonepalvelu Bingissä etsinyt henkilö ajautui valheellisen verkkomainoksen kautta tietojenkalastelusivustolle. Sivuston kautta asianomistajan tililtä katosi nopeasti tuhansia euroja, poliisi kertoo.

Kela kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin huijausmainosten poistamiseksi ja selvittää asiaa yhdessä turvallisuusviranomaisten kanssa.

Ei hakukoneella viranomaispalveluihin

Verkkopankkiin tai viranomaisen sivuille on huijausyritysten vuoksi turvallisinta mennä aina suoraan osoitekentästä, ei hakukoneella.

Omakanta-palveluun kirjaudutaan osoitteessa kanta.fi, jossa ”kirjaudu Omakantaan” -painike ohjaa Suomi.fi -tunnistuspalveluun. Molemmissa osoitteissa osoiterivillä näkyy lukon kuva, joka ilmentää suojattua sivua.

Kanta-palvelut tai Kela ei koskaan kysy henkilötunnusta tai muita tietoturvasyistä arkaluonteisia tietoja sähköpostilla tai tekstiviestillä, Kela muistuttaa.

Kirjautumista pyytävään tekstiviestiin ei tule vastata, eikä siinä olevia linkkejä klikata. Epäilyttävälle sivustolle ei pidä syöttää omia tietojaan.

Jos epäilee luottokorttitietojensa tai pankkitunnustensa joutuneen vääriin käsiin, tulee ottaa yhteyttä pankin asiakaspalveluun.

Suomi.fi

Maiju Ylipiessa

STT