Hiidenlinnaan kaavoitetaan loma-asuntoja ja pientaloja – Somerniemellä sijaitseva matkailukeskus varautuu toiminnan laajentamiseen

Somerniemellä sijaitsevan Hiidenlinnan matkailukeskuksen alueelle kaavoitetaan uusia loma-asuntoja ja pientaloja. Loma-asuntojen ja pientalojen korttelialue on kaavaluonnoksessa merkitty nykyisin matkailukeskuksen käytössä olevan alueen pohjoispuolelle.

– Uusien loma-asuntojen ja pientalojen rakennuspaikat sijaitsevat kuivalla maalla, Someron kaupungin maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen kertoo.

Someron ympäristölautakunta asetti Hiidenlinnan matkailukeskusta koskevan ranta-asemakaavan luonnoksen yleisesti nähtäville. Kaava-alueen koko on 13,6 hehtaaria, josta osa on jo rakennettua aluetta. Kaavaluonnoksessa osoitettu rakennusoikeus on kaikkiaan 7 350 neliömetriä.

– Kaavan päivittäminen on tarpeen myös jo rakennetun alueen osalta, sillä alueen nykyinen kaava on vuodelta 1972. Tämän jälkeen alue on muuttunut oleellisesti, Virtanen toteaa.

Matkailukeskuksen vireille laittaman kaavoituksen tavoitteena on luoda mahdollisuus matkailukeskuksen laajentamiseen ja kehittämiseen. Luonnos lähtee siitä, että alueelle tulee yöpymismahdollisuuksia ja yhteistiloja kävijöille.

Kaava lupaa Hiidenlinnan alueelle myös lisää pysäköintialueita.

– Pysäköintitilaa tulee lisää itse linnan tuntumaan, Virtanen huomauttaa.

Kaava-alueen pohjoisosa on osin vielä rakentumatonta metsämaata ja seikkailupuiston laajennusta. Loma-asuntojen ja pientalojen korttelialue on tulossa tuolle alueelle. Alueen eteläosasta löytyvät matkailukeskuksen nykyiset toiminnot.

Hiidenlinna Park Resortin alueelta löytyy tällä hetkellä itse linnan lisäksi kiipeily-seikkailupuisto, byggy-kartingrata, pieneläinpuisto, skeittirata ja ankkalampi. Alueella toimii myös kesäteatteri.

Alueen nykyinen yrittäjä Sami Uotila osti Hiidenlinnan vuonna 2013 somerolaiselta Reino Koivuniemeltä. Alueen keskuksena sijaitseva Koivuniemen rakentama kivinen Hiidenlinna valmistui vuonna 1991.