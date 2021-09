Hissiyhtiö Kone aloittaa laajat yt-neuvottelut, enimmillään 50 työtehtävää häviää

Hissiyhtiö Kone kertoo aloittavansa yt-neuvottelut, jotka koskevat Suomessa 440:tä henkilöä.

Neuvottelut koskevat yhtiön laitetuotekehitysyksikköä, joka vastaa yhtiön ydintuotteiden eli hissien ja liukuportaiden kehittämisestä, sekä innovaatiotiimiä, joka keskittyy uusien innovaatioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja kaupallistamiseen. Myös kahdessa Koneen henkilöstöyksikössä aiotaan tehdä muutoksia.

Jos suunnitelmat toteutuvat, Suomessa häviää enimmillään 50 työtehtävää, mutta myös uusia on tarkoitus avata.

– Näemme valtavasti mahdollisuuksia kasvavilla markkinoilla, ja meidän ydintuotteidemme täytyy olla kilpailukykyisiä, skaalautuvia, tietoyhteyksillä varustettuja ja adaptiivisia. Tavoitteenamme on kasvaa markkinoita nopeammin. Meillä täytyy olla oikeantyyppinen organisaatio, jotta voimme paremmin tarttua näihin mahdollisuuksiin, perustelee Koneen viestintäpäällikkö Hanna Rutanen sähköpostitse.

Muutosten vaikutus on yhtiön mukaan suurin Hyvinkään laitetuotekehityksen toiminnoissa, mutta Hyvinkään tehtaan toiminnot eivät ole mukana yt-neuvotteluissa.

Koneen mukaan neuvottelut saadaan päätökseen lokakuun puolivälissä, jolloin niiden tuloksista kerrotaan.

Kone myös rakennuttaa Hyvinkäälle uuden tutkimus- ja tuotekehitystilan, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2024. Syynä rakennuttamispäätökseen on toukokuussa Koneen kiinteistössä Hyvinkäällä tapahtunut tulipalo, joka aiheutti laajoja vahinkoja muun muassa yhtiön toimisto- ja laboratoriotiloille.

