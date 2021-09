Historiallinen päätös: Vihreät kannattaa kannabiksen myynnin sallimista

Vihreät kannattaa kannabiksen myynnin laillistamista ja nykyisen kieltolain kumoamista.

Vihreiden puoluekokouksessa hyväksyttiin sunnuntaina puoluekokousaloite, jonka mukaan vihreät kannattaa kannabiksen kieltolain kumoamista ja sitä, että kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan.

Lisäksi puoluekokous kannattaa, että kannabikselle toimeenpannaan nykyisiin sallittuihin päihteisiin rinnastuva sääntely, mukaan lukien myynnin ja valmistuksen sääntely ja verollepano.

Puoluekokous lisäksi kannattaa, että kannabiksen käytöstä aiheutuneet rekisterimerkinnät poistetaan.

Äänestys oli tiukka, sillä aloitetta kannatti 183 ihmistä ja 181 oli sitä vastaan.

Vihreät kannattanut aiemmin rangaistavuudesta luopumista

Vihreiden aiempi kanta oli se, että puolueen tavoitteena on päihdepolitiikan painopisteen siirto haittojen vähentämiseen.

– Rikoslaissa huumausaineeksi määriteltyjen laittomien päihteiden käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta tai kannabiksen pienten määrien kasvatuksesta omaan käyttöön ei pidä rangaista, nykyisessä tavoiteohjelmassa todetaan.

Kieltolain kumoamista kannattavassa vihreiden puoluekokousaloitteessa sanotaan, että koska kannabis on laitonta, se on tällä hetkellä täysin sääntelemättömillä ja laittomilla markkinoilla.

Aloitteen mukaan sääntelemättömyys aiheuttaa mittavasti haittoja ja monet haittailmiöt johtuvat kieltolaista, eivät kannabiksesta.

”Suomessa voi olla niin, että alaikäisen on helpompi ostaa kannabista kuin alkoholia”

Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen sanoo, että vihreiden sisällä asiasta on selvästi erilaisia kantoja, sillä tulos oli täpärä. Nykyisessä hallitusohjelmassa kannabiksesta tai sitä koskevista lakimuutoksista ei ole kirjauksia.

– Hallitusohjelman mukaan mennään, mutta tämä on meidän tavoitteemme, Liikanen sanoo.

Hän myös lisää, että vaikka vihreiden kanta saisi Suomessa tulevissa hallituksissa myötätuulta, lakimuutokset etenisivät askeleittain.

– Oletan, että ensimmäinen askel olisi tämä rangaistavuudesta luopuminen ja painopisteen siirtäminen hoitoon ja tukeen ja puuttumiseen muilla keinoin, joka on ollut puolueemme kanta jo aikaisemmin.

Liikanen sanoo, että jos vihreiden kannan mukaiselle tielle lähdettäisiin, kannabis tuotaisiin yhtä tarkan sääntelyn piiriin kuin alkoholi ja muut nykyiset laillisesti myytävät päihteet.

– Samalla tietenkin määriteltäisiin, missä ja millä ehdoin sillä voidaan kauppaa käydä tai sitä voidaan myydä.

Liikanen sanoo, että kun nykyisin ei ole laillisia myyntivaihtoehtoja, kauppaa käydään kaduilla.

– Monin paikoin Suomessa voi olla niin, että alaikäisen on helpompi ostaa kannabista kuin alkoholia, kun katukaupassa ei papereita kysytä, Liikanen sanoo.

Sisäministeri Maria Ohisalo valittiin sunnuntaina jatkokaudelle vihreiden puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi valittiin Atte Harjanne,Iiris Suomela sekä Hanna Holopainen.

Varapuheenjohtajista puoluekokouksen kannabisaloitetta kannattivat Harjanne ja Suomela.

Viivi Salminen

STT

