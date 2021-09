Hongkongissa pidätettiin jälleen demokratia-aktivisteja turvallisuuslain nojalla

Hongkongissa on tänään pidätetty useita demokratia-aktivisteja viime vuonna voimaan tulleen kansallisen turvallisuuden lain nojalla.

Poliisi on syyttänyt aktivistien järjestön toimivan ulkomaisena agenttina. Järjestö oli määrätty luovuttamaan tiedot taloudellisista ja toiminnallisista yksityiskohdista tiistaihin mennessä.

Poliisi vaati muun muassa kaikkien jäsenten henkilötiedot järjestön vuoden 1989 perustamisesta lähtien, kaikki kokouspöytäkirjat sekä kaikki keskustelut muiden demokratiaa ja ihmisoikeuksia ajavien kansalaisjärjestöjen kanssa.

Järjestö ilmoitti poliisille kirjeitse pyynnön olevan laiton ja mielivaltainen ja ettei mitään todisteita heidän rikkomuksistaan ollut esitetty. Tämän jälkeen ainakin neljä aktivistia pidätettiin.

Poliisi vahvisti pidättäneensä neljä ihmistä, koska he eivät ole antaneet tietoja kansallisen turvallisuuslain mukaisesti. Hongkongin allianssi -ryhmä tiedotti aiemmin kolmesta pidätyksestä, ja uutistoimisto AFP:n toimittaja oli nähnyt neljännen pidätyksen.

Hongkongin poliisi oli julkaissut tiistaina lausunnon, jossa varoitettiin, että yhteistyöstä poliisin kanssa kieltäytyviä uhkaa sakko ja jopa puolen vuoden vankeus.

Kiina ajoi viime vuonna Hongkongiin läpi kansallisen turvallisuuden lain, jonka nojalla toisinajattelu ja Kiinan kritisointi on suureksi osaksi kriminalisoitu.

Kansallisen turvallisuuden lain nojalla on asetettu syytteeseen yli 60 ihmistä, joista suurin osa odottaa oikeudenkäyntiään vankilassa. Heinäkuussa ensimmäisen tuomion saanut mies määrättiin yhdeksäksi vuodeksi vankilaan.

STT

Kuvat: