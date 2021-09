Hytti nro 6:lle pääpalkinto Jerusalemin kansainvälisellä elokuvafestivaalilla – ”Ahtaaseen junan hyttiin rakentuu kokonainen maailma”

Juho Kuosmasen ohjaama elokuva Hytti nro 6 on voittanut eilen pääpalkinnon Jerusalemin kansainvälisellä elokuvafestivaalilla.

Tuomariston perustelujen mukaan Hytti nro 6 on ”Rajoituksista vapaa elokuva, jossa ahtaaseen junan hyttiin rakentuu kokonainen maailma, ja jossa mahdottomilta tuntuvat yhteydet ylittävät niin maantieteelliset rajat kuin kulttuurierot.”

Kansainvälisen kilpasarjan tuomaristoon kuuluivat palkittu ohjaaja Ari Folman, leikkaaja Nili Feller ja palkittu kuvaaja Shai Goldman.

Festivaali on perustettu vuonna 1984, ja se on merkittävä kansainvälisen elokuvan näyttämö Lähi-idässä, Suomen elokuvasäätiön lehdistötiedotteessa todetaan.

Pääsemässä teatterilevitykseen Yhdysvalloissa

Hytti nro 6 palkittiin heinäkuussa myös Cannesin elokuvajuhlilla festivaalin toiseksi arvostetuimmalla palkinnolla, Grand Prix’lla.

Elokuva on lisäksi pääsemässä laajaan teatterilevitykseen Yhdysvalloissa. Tuotanto- ja jakeluyhtiö Sony Classics kertoi heinäkuussa ostaneensa elokuvan levitysoikeudet maassa. Yhtiön ainut aiemmin levittämä suomalaiselokuva on ollut Aki Kaurismäen Mies vailla menneisyyttä.

Hytti nro 6 perustuu Rosa Liksomin samannimiseen romaaniin, joka voitti Finlandia-palkinnon vuonna 2011. Elokuva saa valtakunnallisen teatteriensi-iltansa Suomessa 29. lokakuuta.

Eetu Halonen

STT

