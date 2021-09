IS: Perusterveiden rokotettujen testaamisesta luovutaan suurelta osin hallituksen uudessa strategiassa

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemassa uudessa testausstrategiassa täyden koronarokotesuojan saaneiden ihmisten testaamisesta luovutaan osittain, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien tietojen mukaan uusi strategia on hyväksytty maanantaina.

Lievästi oireileville perusterveille ihmisille, jotka eivät kuulu erikseen määriteltyihin ryhmiin ja jotka ovat saaneet kaksi rokotetta, ei IS:n mukaan jatkossa suositella hakeutumista koronatesteihin. Suositus koskee myös niitä, jotka ovat sairastaneet koronavirustaudin yli kuusi kuukautta sitten ja saaneet sen jälkeen yhden rokoteannoksen.

Kaikilla, joilla on koronaviruksen oireita tai epäily tartunnasta, on kuitenkin tulevaisuudessakin mahdollisuus hakeutua testiin.

Kaksi rokotetta saaneista testataan jatkossa matalalla kynnyksellä muun muassa sosiaali- ja terveysalan työntekijät, koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvat ihmiset sekä sairaalahoitoon tai päivystykseen saapuvat potilaat.

Uusien suositusten taustalla on tavoite vapauttaa testauskapasiteettia ja sairaanhoidon henkilöstöresursseja muiden sairauksien diagnosoimiseen ja hoitamiseen, IS kertoo.

Jos epidemiatilanne vaatii, ohjeistuksesta voidaan myös poiketa alueellisesti.

IS:n tietojen mukaan uudesta kansallisesta testaus- ja jäljitysstrategiasta tiedotetaan lähiaikoina.

Maiju Ylipiessa

STT

