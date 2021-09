Paltankujan vuokrataloissa Perttelin Inkereellä on syyskuisena päivänä koolla kiukkuisia ihmisiä.

Miehensä kanssa vuosikymmeniä taloissa kanssa asunut Sirpa Laakso, kaksi vuotta sitten naapuriin muuttanut Irma Merikko ja lapsuuden kotikulmilleen palannut Suvi Laakso ihmettelevät, aikooko Salon Vuokratalot Oy ajaa talot purkukuntoon.

Kolmikon vikalista on pitkä. Yhden talon kuivaushuoneessa on ollut jo pitkään kattovuoto, jota ei ole saatu korjattua. Sen sijaan huoneen lattialla on kolme ämpäriä, joihin vesi tippuu. Vuodosta on ilmoitettu useita kertoja isännöitsijälle ja huoltomiehelle, mutta korjaus on tekemättä.

Sirpa Laakson makuuhuoneeseen alkoi vuotaa vettä katosta. Korjaajaa ei saatu ilmoituksista huolimatta viikkoon, minkä jälkeen vettä alkoi tulla toisesta kohdasta. Lopulta vika paikallistettiin ja vuoto korjattiin niin, ettei välipohjan kastuneita eristeitä vaihdettu.

– Aikaa ehti kulua niin paljon, että sain oireita kosteudesta ja jouduin muuttamaan evakkoon toiseen asuntoon, Laakso kertoo.

Lista jatkuu. Rivitalon otsalaudat kasvavat jotain vihreää ja vaatisivat pikaisesti pesua ja maalausta.

– Olemme tarjoutuneet pesemään ja maalaamaan laudat itse, jos saisimme tarvikkeet. Vastaus on ollut, että ei käy, koska se maksaa, Sirpa Laakso sanoo.

Asukkaiden mukaan ikkunanpielet ovat homeessa ja yhteinen sauna siivottomassa kunnossa. Saunan pesuhuoneen seinissä oli kosteutta ja pyykkituvan lattian pinnoite kuoriutui irti.

– Suihkuhuoneen kosteus korjattiin niin, että lattian liitoksesta otettiin silikonit pois ja pesuhuone kuivattiin pienellä puhaltimella. Suursiivousta luvattiin, mutta sitä ei ole saatu, Irma Merikko kertoo.

Talojen rännit tulvivat yli, koska ne ovat täynnä puista tullutta moskaa. Aidat ovat vinossa ja puskat valtaavat käytäviä.

Hiekkakäytävillä kasvaa puolimetristä heinää. Laattarivistöt harottavat ja talojen sokkeli murenee.

Talvella ongelmia aiheuttaa pihojen hiekoitus ja asuntojen kylmyys.

Asukkaat ovat siivonneet talkoilla muun muassa talojen yhteisen leikkipaikan ja peranneet ruusupuskia. Suurten puskien leikkuuseen heillä ei ole voimia eikä sopivia koneita.

Eniten Paltankujan asukkaita suututtaa heidän kohtelunsa. Sirpa Laakson mukaan isännöitsijä ei vastaa puhelimeen eikä sähköpostiin. Huoltomies on vastannut asukkaille haistattelemalla ja huutamalla.

– Olemme olleet Salon Vuokrataloihin yhteydessä kymmeniä kertoja ystävällisesti ja vähemmän ystävällisesti. Olen saanut valituksiini jopa vastauksen, että sieltä voi muuttaa pois, jos ei kiinnosta asua. Tässä tuntee itsensä ihan tyhmäksi, kun ilmoittaa selviä vikoja, eikä mitään tehdä, Irma Merikko puuskahtaa.

Asukkaat haluavat nostaa ongelmansa esiin, koska he arvelevat, että vastaavia ongelmia on muissakin Salon vuokrataloissa.

– Emme vaadi mahdottomia, vaan että asumisolosuhteet ovat inhimilliset, Sirpa Laakso sanoo.

Heitä harmittaa myös Paltankujan talojen rapistuminen. Asukkaiden mielestä vuokratalot ovat loistavassa paikassa luonnon keskellä, Inkereen koulun naapurissa ja lähellä palveluita.

Sirpa Laakso muutti Paltankujalle kesäkuussa 1974, kun Perttelin kunnan uudet vuokratalot valmistuivat. Hän istui myös taloyhtiön hallituksessa 16 vuotta.

– Perttelin aikana vuokrataloja pidettiin hyvässä kunnossa. Teimme paljon talkoita, ja lähtökohta oli aina, että kunta hankkii tavarat ja asukkaat tekevät työn. Kuntaliitoksen jälkeen tämä on ollut pelkkää alamäkeä.

Jarkko Anttila: Yhteisestä omaisuudesta on pidettävä parempaa huolta

Salolainen kaupunginvaltuutettu Jarkko Anttila (sd.) istuu alkavalla kaudella myös Salon Vuokratalot Oy:n hallituksessa. Hän sanoo haluavansa muuttaa 1 500 asuntoa omistavan yhtiön suuntaa.

– Paltankujan talot on malliesimerkki kiinteistöstä, jonka on annettu mennä huonoon kuntoon. Yhteisestä omaisuudesta on pidettävä parempaa huolta.

Anttila sanoo käyneensä kymmenissä kaupungin vuokra-asunnoissa eri puolilla ja nähneensä paljon huonokuntoisia kämppiä.

– Asunnot ovat sellaisessa kunnossa, ettei voi ajatella. Minun tehtäväni on tarttua ongelmiin, vaikka se olisi ikävä asia, hän perustelee.

Anttila sanoo katselleensa, miten muut kaupungit Suomessa tuovat esille vuokra-asuntojaan. Ne ovat osa kaupungin markkinointia, ja hienoilla asunnoilla yritetään houkutella uusia veronmaksajia.

– Kysymys kuuluu, mitä me haluamme tänne. Meidän pitää saada Saloon lisää nettoveronmaksajia, ja kaupungin vuokra-asunnot ovat tärkeitä esimerkiksi kaupunkiin töiden perässä tuleville ihmisille.

Anttilan mielestä Salon Vuokrataloille pitää palkata kiinteistöpäällikkö, joka laatii suunnitelman kiinteistöistä: mistä luovutaan, mitä korjataan ja mihin rakennetaan uutta.

Yhtiölle pitää hänestä valita toimitusjohtaja, joka ymmärtää ison yrityksen toimintaa. Vuokra-asunnoille olisi tehtävä markkinointisuunnitelma ja kunnon nettisivut, joiden kautta asunnon hakijat löytävät Saloon.

– Huollolle pitää rakentaa palkitsemisjärjestelmä, jossa rakennusten hyvästä huollosta palkitaan. Myös asukkaille pitää olla joku palkinto, joka kannustaa pitämään omasta asunnosta hyvää huolta.

Jarkko Anttila on jo välittänyt kymmeniä vuokra-asunnoista otettuja kuvia kaupungin johtaville viranhaltijoille ja poliittisille päättäjille.

Hän toivoo, että kaupungin konsernijaosto ottaa asian käsiteltäväkseen ja että vuokratalojen tulevaisuus tulee käsiteltäväksi kaupunginhallituksen kautta valtuustolle.

– Tiedän, että iso laiva kääntyy hitaasti, emmekä voi ottaa kerralla kymmentä miljoonaa euroa lainaa ja panna paikkoja kuntoon. Toivottavasti muutos alkaa välittömästi, ja 2–6 vuoden sisällä voisimme olla ylpeitä Salon kaupungin omistamasta yrityksestä.

Salon Vuokratalot Oy:n toimitusjohtajan vastaus

Salon Vuokratalot Oy on Salon kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jolla on noin 1 500 asuntoa. Vuokrataloyhtiön isännöinnistä vastaa OP-koti Lounaismaa Oy.

Salon Vuokratalojen toimitusjohtaja Oili Välikangas sanoo, ettei yhtiö ota kantaa yksittäisten asukkaiden kertomiin asioihin.

Sen sijaan hän kertoo sähköpostitse lähettämässään vastauksessa Salon Vuokratalot Oy:n toiminnasta:

”Salon Vuokratalot Oy omistaa Perttelissä 87 asuntoa seitsemässä eri osoitteessa. Kaikkia taloja huoltaa sama huoltoyhtiö ja samat huoltomiehet.

Perttelin asuntojen käyttöaste on käytännössä sata prosenttia. Jokunen asunto on yleensä remontissa ja vailla asukkaita.

Vaihtuvuus on Perttelissä pientä, joten ainakin pääosin asukkaat ovat tyytyväisiä asuntojensa hinta-laatusuhteeseen.

Salon Vuokratalot Oy isännöi asuntoja omakustannusperiaatteella, ts. asukkailta perittävillä vuokrilla ja käyttökorvauksilla katetaan kaikki asuntojen rakentamisesta, ylläpitämisestä, korjaamisesta ja hallinnosta aiheutuneet menot. Asukkaat siis maksavat kaikki menot. Perttelin talojen on siis yhdessä katettava kaikki omat menonsa.

Vuokrat on pyrittävä pitämään edullisina, jotta myös vähävaraisilla asukkailla on mahdollista asua niissä.

Salon Vuokratalot Oy on vuosien mittaan joutunut luopumaan taloista, joiden käyttöaste on ollut alhainen tai joista kertyvillä vuokrilla ei saada katettua talon kuluja. Näin on käynyt usealle kaupunkikeskuksen ulkopuolella sijainneelle talolle, jotka olisivat vaatineet suuria korjauksia, kuten putki-, katto- tai pesutilaremontteja.”