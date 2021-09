Italia on voittanut kultaa lentopallon miesten Euroopan mestaruusfinaalista. Italialaiset kaatoivat lähes kaksi ja puoli tuntia kestäneessä ottelussa Slovenian lukemin 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-20, 15-11).

Mestaruus on Italian seitsemäs. Hopea on taas Slovenialle toinen perättäinen.

Finaali alkoi eilisiltana Puolan Katowicessa.

STT

