Järjestö: Sukupuutto uhkaa lähes kolmeakymmentä prosenttia eläinlajeista

Jopa 28:aa prosenttia eläin- ja kasvilajeista uhkaa sukupuutto, kertoo Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Järjestö perustaa tietonsa Punaisen listan arviointiinsa, jossa se otti huomioon yli 138 000 eläinlajia. Arviointi julkaistiin lauantaina Ranskan Marseillessa, jossa järjestö kokousti.

Syitä sukupuuttouhkaan ovat muun muassa ilmastonmuutos, eläinten elinympäristöjen tuhoutuminen ja laiton eläinkauppa. Ilmastonmuutos uhkaa etenkin pienillä saarilla tai vastaavilla suppeilla alueilla eläviä kotoperäisiä eläin- ja kasvilajeja.

Esimerkiksi vain Komodon kansallispuistossa Indonesiassa ja sen naapurisaarilla elävä maailman suurin lisko komodonvaraani muuttuu koko ajan uhanalaisemmaksi vedenpinnan nousun vuoksi. Seuraavien 45 vuoden aikana sen elinympäristön odotetaan kutistuvan 30 prosentilla.

Viime vuodet ovat kohdelleet kaltoin muun muassa hailajeja, joista lähes kaksi viidestä on IUCN:n arvioinnin mukaan uhanalaisia. Uhanalaisten hailajien määrä on lisääntynyt kolmanneksella vain seitsemässä vuodessa.

IUCN päätyy arvioinnissa samankaltaisiin tuloksiin kuin YK toissa vuonna, jolloin sen biodiversiteettiasiantuntijat arvioivat kuudennen sukupuuttoaallon olevan jo ovella. YK arvioi, että kaikkiaan lähes miljoonaa lajia uhkaa sukupuutto.

– Jos suuntaus jatkuu nykyisenlaisena, meillä on pian käsissämme mittava kriisi, sanoo IUCN:n Punaisen listan yksikön johtaja Craig Hilton-Taylor uutistoimisto AFP:lle.

IUCN:n Punainen lista -arvioinnissa ei esitetä suosituksia vaan ainoastaan todetaan asiantila.

Lajeja on myös elvytetty

IUCN:n mukaan tilanne ei kuitenkaan ole toivoton, sillä kantoja on mahdollista myös elvyttää. Esimerkiksi neljä kaupallisesti kalastettua tonnikalalajia on onnistuttu vuosikymmenen kuluessa pelastamaan uhanalaisuuden partaalta.

Suurin onnistuminen on Atlantilla esiintyvän sinievätonnikalan kannan palauttaminen vakaaksi.

STT

Kuvat: