Jättioikeudenkäynti vuoden 2015 terrori-iskuista alkoi Pariisissa

Ranskassa on alkanut oikeudenkäynti Pariisissa kuusi vuotta sitten tehdyistä terrori-iskuista. Ääri-islamilaisten hyökkääjien iskuissa Bataclan-konserttisaliin sekä baareihin ja ravintoloihin kuoli yli 130 ihmistä marraskuussa 2015.

Oikeudenkäyntiä on luonnehdittu Ranskan modernin oikeushistorian suurimmaksi.

Syytettynä teosta on 20 henkilöä, joista 14 on paikan päällä oikeussalissa. Iltapäivällä tuomioistuimeen kuljetettiin tiettävästi ainoa hengissä selvinnyt hyökkääjä, Belgiassa pidätetty ranskalais-marokkolainen Salah Abdeslam.

Oikeudenkäynnin on määrä päättyä ensi keväänä toukokuussa.

