Jay Ray julkaisee uutta musiikkia ruotsalaistähden kanssa – ”Huomasin, että mies oli saanut elämänsä takaisin raiteilleen, joten uskalsin kysyä yhteistyötä”

Salolaisen musiikintekijän Jay Rayn parin vuoden hiljaiselo päättyi kesällä, kun hän julkaisi Heartless-singlen. Syyskuussa paluu musiikin pariin saa aivan uusia kierroksia, kun Jay Ray julkaisee kappaleen Dead by April -yhtyeestä tutuksi tulleen Jimmie Strimellin kanssa.

Cold Light -nimisen kappaleen ennakko on julkaistu tänään perjantaina. Koko kappaleen pääsee kuuntelemaan 8. lokakuuta.

Ruotsalaisen metallimusiikkisuuruuden Jimmie Strimellin päihteiden makuista elämää on ruodittu useaan otteeseen julkisuudessa.

– Cold Light -biisi oli minulla valmiina jo lähes pari vuotta sitten ja haaveilin siihen vierailevaksi laulajaksi Jimmie Strimelliä. Mutta hänellä meni viime vuonna vähän heikommin, kun hänet erotettiin Dead by Aprilistä alkoholi- ja päihdeongelmien takia. Viime keväänä huomasin, että mies oli oikeasti saanut elämänsä takaisin raiteilleen, joten uskalsin lähteä kysymään yhteistyötä. Oli hienoa, että hän innostui heti projektista.

Korona-aikaan yhteistyön toteuttaminen ei ollut aivan yksinkertainen projekti.

– Piti löytää sopiva kuvaaja Jimmielle Ruotsin päästä, joka kuvasi hänen osuutensa musiikkivideosta ja myös studio, jossa Jimmie nauhoittaisi omat laulunsa. Suhteellisen äkkiä ne kuitenkin löytyivät, ja Jimmie sai omat osuutensa purkkiin. He lähettivät sitten tiedostot minulle ja editoin ne täällä päässä kuntoon.

– Olisi ollut todella hienoa lentää Göteborgiin nauhoittamaan itse häntä, mutta sovittiin että seuraavalla kerralla sitten tehdään näin.

Jimmie Strimell (s. 1980) oli Dead by Aprilin perustajajäsen, laulaja ja pääsäveltäjä. Vuonna 2013 häet erotettiin bändistä, mutta hän liittyi siihen uudelleen vuonna 2017. Maaliskuussa 2020 hänet erotettiin bändistä uudelleen huume- ja alkoholiongelman takia.

Strimell tunnetaan myös yhtyeistä Nightrage, Cipher System ja Dragonland.

Jay Ray arvostaa Jimmie Strimelliä yhtenä lempilaulajanaan metalligenressä.

– Hänellä ei ollut helppoa Dead by April -yhtyeen kanssa päihdeongelmiensa kanssa, mutta mitäpä minä sitä tuomitsemaan. Kaikilla meillä on omat demonimme. Upeaa, että hän on nyt saanut elämänsä kuntoon ja on jatkuvasti yhteydessä faneihinsa. Hänellä on nykyään uusi bändi nimeltä Vindicta ja he julkaisevat lähiaikoina uutta musaa, kertoo Jay Ray.

Jay Ray (Joni Säde) on pitänyt pari vuotta taukoa musiikinteosta isänsä kuoleman jälkeen.

– Faijan poismenon jälkeen ei vaan musahommat maistuneet ja keskityin muihin asioihin. Nyt kesällä julkaisin pitkästä aikaa uuden singlen nimeltään Heartless, jonka tein yhteistyössä venäläistuottaja Paul Udarovin kanssa.

– Isäni oli minulle poikkeuksellisen läheinen, ja kalastettiin yhdessä lähes joka viikko. Hänen kuolemansa jälkeen mieli ei ollut kovin korkealla. Musantekoon ei ollut täyttä motivaatiota, joten tein muita asioita, joista nautin paljon kuten esimerkiksi kalastus. Se on varmasti se toiseksi suurin intohimoni musan jälkeen. Pikkuhiljaa alkoi motivaatio musiikintekoon taas palautua.

Jay Ray kertoo pyrkivänsä julkaisemaan nyt vain singlejä.

– Se tuntuu toimivan nykyään paremmin, ainakin itselläni. Ja hyvä puoli siinä on, että saan vähän tiheämmin julkaistua uutta musiikkia.