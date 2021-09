Jesperi Kotkaniemi pukee vuodeksi Carolinan pelipaidan, Montreal ei vastannut tarjoukseen

Suomalaisjääkiekkoilija Jesperi Kotkaniemi, 21, siirtyy pelaamaan NHL:n Carolina Hurricanesiin. Sopimus on vuoden pituinen. Kotkaniemen nykyinen seura Montreal Canadiens ei vastannut määräaikaan mennessä Carolinan viikko sitten tekemään 6,1 miljoonan dollarin eli 5,1 miljoonan euron tarjoukseen. Asiasta kerrotaan NHL:n kotisivuilla ja TSN-uutissivustolla.

Suomalaispelaaja keräsi viime kaudella runkosarjassa 20 pistettä viidestä maalista ja 15 syötöstä yhteensä 56 ottelusta Montrealin paidassa. 19 pudotuspeliottelusta Kotkaniemi kerrytti tehot 5+3.

– Jesperi Kotkaniemi on pelaaja, joka on ollut tutkallamme. Uskomme, että hän kukoistaa (Carolinan valmentaja) Rod Brind’Amourin järjestelmässä ja kulttuurissa, ja hänestä tulee tärkeä osa sitä, mitä rakennamme Carolinassa tuleville vuosille, Hurricanesin GM Don Waddell sanoi.

Montreal varasi Kotkaniemen kesällä 2018 koko varaustilaisuuden kolmannella vuorolla. NHL-urallaan porilaissyntyinen pelaaja on tehnyt kaikkiaan 22 maalia ja kerryttänyt 62 pistettä runkosarjassa Canadiensin paidassa. Lisäksi pudotuspeleistä on kertynyt kaikkiaan yhdeksän maalia ja 12 pistettä.

TSN:n lähteiden mukaan Carolina oli alun perin yrittänyt hankkia Kotkaniemeä riveihinsä pelaajavaihdon kautta, mutta sopimusta ei syntynyt.

