Joni Ekman & Koira teki Ison kolmosen

Iso kolmonen on Joni Ekman & Koiran vastikään julkaistu kolmas pitkäsoitto. Kuutisen vuotta kasassa ollut bändi on jalostanut tekemistään, mutta kuulostaa edelleen tunnistettavasti omalta itseltään.

– Uusin levy ei ole samanlaista ajoa ja tuuttaamista kuin parin vuoden takainen levy. Nyt on enemmän nyansseja, kuvailee biisien kirjoittamisesta aiemmin kokonaan vastannut Joni Ekman.

Hän on tyytyväinen saatuaan muutkin bändiläiset innostumaan biisien teosta.

– Itselläni on ollut vähän kuiva kausi, joten olen kannustanut muitakin biisintekoon ja niinhän ne tekivätkin!

Basisti Ville Käki ovat säveltänyt ja sanoittanut Oopperan kummituksen. Ekman on sanoittanut rumpali Jussi-Pekka Pölkin säveltämän Mä tapan ja kitaristi Akseli Häärän säveltämän Kotiin päin. Levyn muista kuudesta biisistä vastaa Ekman. Sovitukset bändi on tehnyt yhdessä.

Bändi on lähdössä esittelemään uutta tuotantoaan keikoille, joita on sovittu syksyksi tähän mennessä neljä. Ensimmäinen niistä soi Keravan kirjastossa, josta keikka myös striimataan verkossa katsottavaksi.

Ekman sanoo treenaamisen olleen laiskaa.

– Koronan takia kaikki on ollut epävarmaa ja siksi motivaatio on ollut hukassa: on tuntunut siltä, että kaikki peruuntuu kuitenkin. Sekin tuntui jo isolta voitolta, että saimme levyn ylipäänsä valmiiksi, hän painottaa.

Joni Ekman & Koira oli buukattu muun muassa Jytäkesä GoGo -festivaalille, jota siirrettiin viisi kertaa. Nyt se on sijoitettu ensi vuoden syksyyn.

– Kaikki on siirtynyt niin monta kertaa, että huumori alkaa loppua niin bändeiltä kuin tapahtumajärjestäjiltä.

Joni Ekman sanoo poteneensa koronarajoitusten tyhjentämän ajanjakson aikana identiteettikriisiä.

– Kun ei päässyt keikoille soittamaan, alkoi miettiä, mitä virkaa itsellä ylipäänsä on.

Hän soitti kesän aikana muutaman soolokeikan ja kävi muun muassa Sulkavalla, jossa myös muusikko Jukka Nousiainen heitti soolokeikan.

– Sen aikana kuulin jonkun takarivissä kyynelehtivän onnesta, koska oli päässyt keikalle ensimmäistä kertaa puoleentoista vuoteen. Silloin tajusin, kuinka tärkeä juttu ihmisille on saada kuunnella musiikkia livenä, Ekman korostaa.

Joni Ekman & Koira soittaa suomenkielistä rokkia Eppu Normaalin ja Hurriganesin jalanjäljissä. Ekman kehuu Jukka Nousiaisen Räjäyttäjät-bändin olevan Koiralle kova vaikuttaja sen lisäksi, että bändiläiset ovat hyviä kavereita.

– Heillä oli samanlainen tilanne, että ennen vain yksi tyyppi teki kaikki biisit, mutta nyt useammat tuottavat niitä. Me intouduimme heidän esimerkistään.

Erityisesti Ekmanin yllätti rumpali Pölkin sävellys, koska tämä ei ollut juuri mainostanut soittavansa myös kitaraa.

Iso kolmonen äänitettiin kahdesti ennen kuin bändi päästi sen julkisuuteen.

– Viime elokuussa oli demosessio, mutta äänitimme levyn tammikuussa uudestaan. Ensimmäinen äänitys meni pieleen monella tasolla emmekä olleet tyytyväisiä. Se ei ole helppo yhtälö, kun haluaa levynteon olevan mukavaa ja valmista syntyvän nopeasti, Ekman nauraa.

Somerolla syntynyt ja koulun jälkeen Tampereelle muuttanut Ekman tekee myös soolouraa ja hänellä on useita muitakin musiikillisia hankkeita. Hän kaavaili Koirasta itselleen taustabändiä vielä siihen aikaan, kun bändi teki ensimmäistä singleään vuonna 2015.

– Mutta bändi alkoikin kehittyä omaan suuntaansa.

Ekman on tehnyt uutta soololevyään jo vähän toista vuotta ja arvelee saavansa sinkun ulos ensi keväänä. Hän toteaa koronan hidastaneen elämää monella tavoin, vaikka onkin itse onnistunut välttämään sairastumisen.

– Monta tänä aikana julkaistua hyvää levyä on mennyt hukkaan, kun bändit eivät ole päässeet keikkailemaan. Se on harmittanut muiden puolesta enkä halunnut kokea samaa itse. Koira-levy haluttiin nyt kuitenkin tehdä pois alta, jotta pääsemme taas eteenpäin.

Kalenterissa on edelleen niin tyhjää, että keikkoja voi ottaa lyhyelläkin varoitusajalla:

– Viime viikolla sovin maanantaina soolokeikan seuraavaksi lauantaiksi.

Joni Ekman & Koira soittaa Keravan kirjastossa 25.9., Turun Indie-iltamissa 1.10., Tampereen Vastavirta-klubilla 9.10. ja Helsingin Hämeentiellä ravintolassa Kuudes Linja 31.10.