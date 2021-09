Juhlanäytös 60-luvun hengessä – Salon Seudun Elinkeinomessut ry täytti 60 vuotta

Minihameet heiluivat, kukkakuosit ilostuttivat ja 60-luvun jenkkiautot hurmasivat yleisön, kun Salon Seudun Elinkeinomessut ry juhlisti 60-vuotistaivaltaan Salon torilla lauantaina.

Yhdistys on kunnioitettavan ajan edistänyt yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja näkyvyyttä muun muassa järjestämällä perinteeksi muodostuneet Salon messut. Vuonna 1965 järjestettiin yhdistyksen historian suurimmat yleismessut, jossa nähtiin presidentti Urho Kekkosen lisäksi Suomen ilmavoimien ylilento.

– Ideoimme juhlaa yhdessä ja halusimme saada toisintaa yhdistyksen 60-luvulla järjestetystä tapahtumasta. 60-lukua mukailtiin ainakin muodin, autojen ja musiikin saralla. Halusimme mukaan myös jäljitelmän historiallisesta ylilennosta, mutta sääolosuhteiden vuoksi sitä ei päästy toteuttamaan, kertovat tapahtuman tuottajina toimivat Riikka Helenius ja Marjaana Ollanketo.

Salon Seudun Elinkeinomessut ry perustettiin 11.9, päivälleen 60 vuotta sitten.

– Koska messuja ei voitu koronan vuoksi juhlavuotena järjestää, päätimme pitää juhlanäytöksen yhdistyksen syntymäpäivänä, jatkaa Helenius.

Syyskuun lämmin keli helli osallistujia ja tapahtuma keräsi paikalle mukavasti väkeä. Salon Seudun Elinkeinomessut ry:n värikkäästä historiasta kertoi puheenjohtaja Jukka Alanko.

Alangon mukaan messut ovat vuosien saatossa muuttuneet, mutta ne ovat edelleen tärkeä tapahtuma Salolle. Messut ovat keränneet viime vuosina kävijöitä noin 5000.

Tapahtuman yhteistyökumppaneina juhlanäytöksessä nähtiin Salon Teatteri, Riverside Cruisers, Salon seudun ilmailukerho, Kalliolan tila, Maripuoti, Salon iltatori ry ja Acoustic Lady, Minna Ora ja Kari Ora.

Tilaisuudessa nostettiin esille seudun yrittäjyyttä ja sen tärkeyttä. Tapahtuman juontaja Anssi Ketonen haastatteli Maripuodin perustajajäsentä, Leena Vihervaaraa, joka kertoi liikkeen historiasta.

– Liike on yksi Suomen vanhimmista kivijalkaliikkeistä, ja vanhin Marimekon tuotteita myyvä yritys. Liike on vuonna 1964 perustettu perheyritys, jota pyörittävät nykyisin omat tyttäreni. Liike on ollut minulle aina kuin oma lapsi ja tulee aina olemaankin, kertoi Vihervaara.

Kaisa Veräjäkorva edusti tapahtumassa jo monta sukupolvea kiertänyttä, Kiskontien varressa sijaitsevaa, Kalliolan tilaa.

– Tilapuodissamme on myynnissä muun muassa lampaan taljoja, villaa ja lihaa. On ollut hienoa nähdä, miten kotimaisen ruuan ja etenkin lähiruuan suosio on kasvanut. Koronan vuoksi myös villalankojen kysyntä on ollut nousussa. Ihmisillä on ollut selvästi aikaa tehdä enemmän myös käsitöitä, kertoo Veräjäkorva.

Kalliolan tilan puolesta paikalle oli tuotu myös lampaita. Vilja Vesalainen, Lauri Suilamo ja Salla Santasaari viihtyivät niiden lähellä.

– Ihanan pehmeitä. Meidän mammalla ja pappalla on myös lampaita, totesi Vilja.

Salla Santasaarelle oli tuttua tapahtumassa näyttäytyneet jenkkiautot.

– Kuulun itse tapahtumassa mukana olevaan jenkkiautoihin suuntautuneeseen yhdistykseen, Riverside Cruisersiin. Jenkkiautot ovat minulle tuttuja jo kotoa, kertoo Santasaari.

Ilmo Arosilta, Pirjo Arosilta ja Hannu Alanen seurasivat lavan edessä värien täyttämää muotiesitystä. Heille Salon messuille osallistuminen on vuosittainen perinne.

– Mieleenpainuvimmat muistot Salon messuilta ovat vuodelta 1965. Hannun isä oli kyseisten messujen messupäällikkönä ja me toimimme yhdessä juoksupoikina. Ikää oli 14 vuotta, kertoo Ilmo Arosilta.

– Erityisesti mieleen jäivät kuuluisuudet, kuten Laila Kinnunen ja Urho Kekkonen, jatkaa Hannu Alanen.

Tapahtuman järjestäjät olivat tyytyväisiä tapahtumaan, joka toimi samalla muistutuksena tulevista Salon messuista.

– Tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavia yhdistyksen järjestämiä messuja, jotka pidetään Salohallissa 15.–16. tammikuuta 2022, kertoo Helenius.

Kirjoittaja: Eeva Pettersson