Kaatunut sora-auto tukkii Arpalahdentien Suomusjärvellä

Arpalahdentie Suomusjärvellä on katkaistu liikenteeltä torstaina aamupäivälllä. Täydessä soralastissa ollut täysperävaunullinen kuorma-auto kaatui tiellä vähän yhdeksän jälkeen aamulla.

– Vetoauto on tiellä kyljellään ja kärry ojassa, päivystävä palomestari Mikko Särmä varsinais-Suomen pelastuslaitokselta kertoo.

Onnettomuuspaikka on lähellä Arpalahdentien ja Karijärventien risteystä.

Ajoneuvon kuljettaja loukkaantui tilanteessa vain lievästi. Tie on kapea, mutta asvaltoitu. Särmä ei osaa sanoa, miksi yhdistelmä kaatui.

Liikennekeskus arvioi, että auton nostotyöt kestävät 1–3 tuntia.