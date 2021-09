Kaikki halukkaat eivät mahdu osallisiksi Leijonien ensi kevään MM-huumaan

Suomen jääkiekkoliitto tiedotti keskiviikkona, että ensi kevään miesten MM-kotikisojen pääsylippujen osto-oikeuksien arvonta osoittautui hyvin suosituksi. Hakuja tehtiin yli 1,6 miljoonalle lipulle, mutta tarjolla ei ole niin paljon. Suomi pelaa Tampereella. Helsinkiin on vielä saatavilla lippuja.

– Kaikki Tampereella pelattavat ottelut on loppuunvarattu lippuarvonnan kautta. Arvontaan osallistuneiden ei kuitenkaan ole pakko lunastaa lippujaan, joten lunastamatta jääneitä lippuja voi vielä tulla myyntiin pieni määrä, kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen raotti.

Suomen joillekin pelipäiville on tehty yli 200 000 hakua, mikä ylittää yli 15-kertaisesti Tampereelle valmistuvan kansiareenan kapasiteetin.

– Kun tapahtumarakenteiden sijoittelu ja kansainväliset kiintiöt vahvistuvat, on mahdollista, että myyntiin vapautuu ensi vuoden puolella vielä pieniä määriä lippuja.

STT

Kuvat: