Matti Kakko ostamassa Somerolta jo toisen kerrostalon – salolainen yrittäjä jättänyt tarjouksen myös 70-luvun rivitalosta

Salolainen yrittäjä Matti Kakko on ostamassa Somerolta jo toisen kerrostalon. Kakko on jättänyt perustettavan yhtiön lukuun ostotarjouksen Evertintiellä sijaitsevasta 15 asunnon kerrostalosta. Taloa myy Someron kaupungin tytäryhtiö Somerasunnot.

Kerrostalon lisäksi Kakko on jättänyt tarjouksen Kalevintiellä sijaitsevasta kaupungin rivitalosta. Rivitalossa on kahdeksan asuntoa.

– Käymme parhaillaan neuvotteluja lopullisista kaupoista. Neuvotteluissa vahvistuu myös talojen kauppahinta, Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kertoo.

Kakko omistaa Evertintieltä jo yhden kerrostalon. Kakon pyörittämä Salon Hallitilat Oy osti Somerasunnoilta nyt myytävän talon vierestä kerrostalon kaksi vuotta sitten. Tuon talon kauppahinta oli 187 000 euroa. Kakko on peruskorjannut talon ja laittanut asuntoja eteenpäin myyntiin.

Kaupungin oli alun perin tarkoitus purkaa vuonna 1968 valmistunut kerrostalo, mutta suunnitelmat peruuntuivat yllättäen yksityisten osoittaman kiinnostuksen takia. Koska ensimmäinen kerrostalo saatiin myytyä, päätti kaupunki kokeilla, löytyykö myös toiselle ostaja.

Nyt myynnissä oleva kerrostalo on rakennettu vuonna 1969. Talon asunnoista valtaosa on tyhjillään. Somerasunnoilla on ollut Evertintiellä kolme samanlaista vuokrakerrostaloa. Suikkanen kertoo, että Evertintien viimeisen vuokratalon myyntiä ei tällä hetkellä harkita.

Kalevintieltä myytävä rivitalo on tehty vuonna 1976. Myös sen asunnot ovat valtaosin tyhjillään.

Vuokratalojen myynnin takana on Someron kaupungin halu vähentää kaupungin vuokra-asuntojen määrää. Talojen myynnin lähtökohtana on ollut ja on, että ne eivät jää vuokrakäyttöön. Tyhjinä olevat asunnot ja vanhojen talojen vaatimat korjaukset ovat ajaneet Somerasunnot talousvaikeuksiin.