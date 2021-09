Kaksi on ylitse muiden – pandemia ei näy alkavan liigakauden pelaajahankinnoissa

Upouusi jääkiekon liigakausi alkaa torstaina Rauman Äijänsuolla, kun vastaan asettuu viime kauden finaalipari Lukko ja TPS.

Pitkään kiusannut pandemia ja sen tuomat rajoitukset ovat haastaneet seurojen talouksia. Toissa kausi keskeytettiin maaliskuussa 2020, ja viime kausi aloitettiin tiukoin yleisörajoittein ja pelattiin loppuun tyhjille näyttämöille. Vaikka yleisömäärät saattavat jäädä tulevallakin kaudella alhaisiksi, joukkueet lähtevät kauteen kovin satsauksin – nimekkäiden kotimaisten hankintojen voimin.

Mestarisuosikit: HIFK ja Tappara

HIFK:n päävalmentajaksi saapuva seuralegenda Ville Peltonen haluaa tuoda Kanada-maljan ”Stadin Kingeille” myös valmentajana. HIFK:n hyökkäys on Liigan paras nimekkäiden vahvistusten, kuten Olli Palolan ja Eetu Koivistoisen myötä. Eivätkä maalivahdit tai puolustus muulle joukkueille kalpene. HIFK on suurin mestarisuosikki.

Tappara himoaa menestystä siirtyessään uudelle areenalle, mistä kielivät lukuisat maajoukkuetason hankinnat. Viime kauden ongelmaan, puolustuspelaamiseen, on reagoitu erinomaisesti. Paperilla kirvesrinnoissa ei ole heikkouksia, mutta onko mestarivalmentajan Jussi Tapolan ja pelaajiston väliset kitkat sovittu? Muilta osin Tappara on toinen mestarisuosikki.

Kärkikaksikon haastajat: Lukko, TPS ja Kärpät

Lukko puolustaa mestaruutta hieman heikentyneellä joukkueella odotettavissa olleiden lähtijöiden myötä. Penkin takana projektinsa ihanteellisesti päättänyt Pekka Virta vaihtuu Lukon A-nuoret mestaruuteen vieneeseen Marko Virtaseen. Isoimmat voimavarat ovat viime kauden paras maalivahti Lassi Lehtinen, joidenkin mielestä Liigan paras puolustaja Vili Saarijärvi sekä ykkössentteriksi palaava maailmanmestari Arttu Ilomäki. Lukko taistelee edelleen kärkisijoista.

TPS taisteli itsensä yllätyksellisesti hopeaan viime kaudella. Raimo Helminen asetti riman Gatorade Centerin kattoon nuorten Leijonien kultavalmentajalle Jussi Ahokkaalle. Puolustus on kokonaisuutena Liigan paras, mutta hyökkäyksen maalintekovoima uhkaa jäädä vajaaksi. Mahdollisuudet on nousta kärkijoukkueeksi.

Kärpät dominoi viime vuosikymmentä, mutta dominoinnin jälkeen lienee tulossa orastavaa taantumaa. Lauri Mikkola jatkaa viimeisellä kaudella epäonnistuneen Mikko Mannerin työtä päävalmentajana. Paluumuuttajat puolustaja Atte Ohtamaa sekä hyökkääjät Ville Leskinen ja Saku Mäenalanen tuovat laatua. Mikkolan vaativana tehtävänä on kääntää kurssi takaisin Liigan kärkeen, mutta kilpailun kiristyttyä se tulee olemaan haastavaa.

Keskikasti: Ilves, KalPa, Pelicans

Ilves epäonnistui viime kaudella joukkueen rakennuksessa NHL-lainojen lähdettyä Pohjois-Amerikkaan. Päävalmentajana jatkaa Salossakin aikanaan pelannut Jouko Myrrä, jonka todellinen taso on edelleen mittaamatta. Keskikaistaa on pyritty vahvistamaan, ja sen loistelias tähtihankinta on viime kauden pistepörssin voittaja Petri Kontiola. Kärkitaisteluun materiaali ei vieläkään riitä, vaikka sinne olisikin jo korkea aika yltää.

KalPa on onnistunut pitämään vaihtuvuuden hallittuna ja lompakolle edullisena. Päävalmentaja Tommi Miettinen on tuonut uskottavuuden takaisin Kuopioon nousujohteisilla sijoituksillaan (10. ja 5.). Myös tulevalla kaudella nuorelta ja voitontahtoiselta joukkueelta on lupa odottaa voitokasta jääkiekkoa. Ainoana uhkana voi pitää kokemattomuutta etenkin puolustuksessa, muilta osin koossa on hyvä joukkue. Loukkaantumistilanne on syksyn haaste.

Pelicans sokaisi viime kaudella kaikki jääkiekon ystävät Tommi Niemelän johdolla, kun se taisteli itsensä kuuden joukkoon. Urheilujohto on onnistunut paikkaamaan hyvin avainpelaajien menetykset. Joukkueesta löytyy paljon nuoria ja potentiaalisia pelaajia, jotka ovat juuri valmentajansa tyyppisiä. Välttämättä samaa hurmosta ei nähdä tällä kaudella, mutta Niemelän ansiosta Pelicans pelaa itsensä “säälipleijareihin”.

Viimeisistä pudotuspeli-paikoista taistelevat: Sport, KooKoo, SaiPa, Jukurit

Sport jatkaa yhdessä Risto Dufvan kanssa likaista työtään. Joukkue on pysynyt hyvin samanlaisena, jolloin vastustajia ärsyttävä pelikirja on valtaosalla pelaajista valmiiksi selkäytimessä. Joukkue on tasapainossa, eikä vuoda juuri mistään suhteessa kilpailijoihin. Olisi valtaisa pettymys, mikäli Sport jäisi pudotuspelien ulkopuolelle.

KooKoossa on tapahtunut valtavasti vaihtuvuutta. Orastavaa kiekkobuumia Kouvolaan luonut Jussi Ahokas vaihtuu Olli Saloon. Valmentajan lisäksi ulkomaalaispainotteinen (9) joukkue vaihtuu lähes kokonaan kotimaiseksi. Hankintoina on useita Salolle Ilves-ajalta tuttuja pelaajia, kuten Teemu Rautiainen, Joose Antonen ja Ville Meskanen. KooKoolla on hyvä runko, jonka ansiosta se taistelee pudotuspelipaikasta.

SaiPa aloittaa uutta rakennusprojektia Lukon mestarivalmentajan Pekka Virran kanssa. Nuori ja määrällisesti laaja ryhmä on valmentajansa näköinen. Mukana on monia pelaajia, jotka tulevat ottamaan jättimäisiä kehitysaskelia kolmen vuoden aikana. Vielä ei ole “Idän Ihmeen” aika, sillä projekti on vasta alkanut. Harjoituskauden positiiviset esitykset ovat kuitenkin luoneet toivoa kymmenen parhaan joukkoon pääsystä.

Jukurit lähtee täynnä uhoa ja kovia tavoitteita tulevaan kauteen. Päävalmentajaksi saapuneen pelaajalegendan Olli Jokisen mukaan Jukurit ei ole tullut pyytelemään keneltäkään anteeksi. Jukurit on hankkinut nimekkeitä pelaajia: Pekka Jormakka, Petrus Palmu sekä JYP-ikonit Jani Tuppurainen ja Jarkko Immonen. Jukurit lähtee kauteen historiansa mielenkiintoisimpana ryhmänä, mutta pudotuspelit vaativat monen palan loksahtavan paikoilleen.

Kellariosasto: HPK, JYP ja Ässät

HPK on kokenut merkittäviä menetyksiä, kun viime kauden Liigan pistekuningas, joukkueen paras maalintekijä ja selkeä ykköspakki ovat jatkaneet muualle. Tälle kaudelle Pallokerho on pyrkinyt luomaan useampaa laadukasta kenttäkoostumusta tulikuuman ykköskentän sijaan. Suurin huolenaihe on, ketkä tekevät maalit. Joka tapauksessa päävalmentaja Matti Tiilikainen on valtavien haasteiden edessä.

JYP lähtee uudelle aikakaudelleen vuosikymmeniä Jyväskylässä valmennustyötä tehnyt Matti Ahvenjärvi päävalmentajanaan. Eliittihyökkääjä Jerry Turkulaisen lisäksi ulkomaalaisvahvistusten Braden Christofferin ja Reid Gardinerin harteille on lastattu iso vastuu tuloksenteosta. Taustalla on nuorta potentiaalia muun muassa Brad Lambertin tapaan. Puolustus on vahvistunut viime kaudesta, mutta sen sijaan maalivahdit ovat heikkoja. Entinen dynastia lähtee nuorella ryhmällä kauteen lähes paineitta.

Ässät jatkaa kolmatta vuotta päävalmentaja Ari-Pekka Selinin kanssa. Viime kaudella valmennusjohto näytti haluttomalta, mikä peilautui myös kaukaloon – siihen on tultava muutos. Jarno Kärki ja Sakari Salminen palaavat ja he tekevät varmasti paljon tehoja. Heidän takanaan Ässät nojaa liikaa potentiaaliin: puolustus on onneton, eikä laatupelaajia ole riittävästi. Tavoite on pudotuspeleissä, mutta tämä tavoite on todennäköisesti liian korkea.

SSS-arvio Liigakaudesta 2021­–2022

1) HIFK

2) Tappara

3) Lukko

4) TPS

5) Kärpät

6) Ilves

7) KalPa

8) Pelicans

9) Sport

10) KooKoo

11) SaiPa

12) Jukurit

13) HPK

14) JYP

15) Ässät

Parhaat joukkueet pelipaikoittain:

Maalivahdit: Lukko

Puolustus: TPS

Hyökkäys: HIFK

Valmennus: TPS

Teksti: Riku Hatakka

Kirjoittaja on Salon Seudun Sanomien jääkiekkoasiantuntija.