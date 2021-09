Kanadassa Justin Trudeaun liberaaleille ennustetaan vaalivoittoa – mediat ennustavat vähemmistöhallitusta

Kanadan pääministeri Justin Trudeaun liberaalipuolue on voittamassa parlamenttivaalit.

Kanadan yleisradio CBC ja televisiokanava CTV ennustavat maalle liberaalien vähemmistöhallitusta myös tuleville vuosille.

– Te lähetätte meidät takaisin töihin selvällä mandaatilla selvitä tästä pandemiasta kohti parempia päiviä. Juuri niin olemme valmiit tekemään, Trudeau sanoi puhuessaan liberaalien vaalivalvojaisissa aamukahdeksan jälkeen Suomen aikaa.

Trudeau mainitsi voitonpuheessaan myös ilmastotoimet, edullisen asumisen ja lastenhoidon sekä sovintoprosessin alkuperäiskansojen kanssa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan useissa suurissa kaupungeissa näkyi maanantaina pitkiä jonoja äänestyspaikoille. Viimeiset vaalihuoneistot sulkeutuivat Kanadassa Suomen aikaa aamuviideltä. Äänestyspaikkojen odotetaan raportoivan tuloksia vielä paikallista aikaa tiistaiaamuna.

Parlamentin kokoonpanoon ei suuria muutoksia

Trudeau on johtanut Kanadaa vuodesta 2015. Viimeiset kaksi vuotta Trudeaun liberaalipuolue on johtanut maata vähemmistöhallituksena.

Kanadassa ei ole liittovaltiotasolla juurikaan nähty koalitiohallituksia, vaan maata on perinteisesti hallinnut parlamentin suurin puolue.

Vähemmistöhallitus tarkoittaa, että Trudeau tarvitsee oppositiopuolueiden tukea esityksilleen.

Kanadan parlamentin edustajainhuoneessa on 338 paikkaa. CBC:n ja CTV:n ennusteiden mukaan puolueiden paikkamääriin parlamentissa ei olisi tulossa vaalien myötä suuria muutoksia.

Mediaennusteet näyttivät yhdeksän jälkeen maanantaiaamuna Suomen aikaa, että liberaalipuolue oli voittanut tai johdossa 156-157 paikassa ja konservatiivit 120-121 paikassa.

Pienemmistä puolueista separatistinen Bloc Quebecois olisi saamassa hieman yli 30 paikkaa ja Uusi demokraattinen puolue (NDP) alle 30. Vihreät olisi jäämässä kahteen paikkaan.

Vaalien pitäminen korona-aallon aika suututti äänestäjät

Trudeaun vaaleissa haastoi konservatiivipuolueen johtaja Erin O’Toole, joka on luotsannut puoluettaan vasta noin vuoden. Kyselytutkimuksissa liberaalipuolue ja konservatiivit olivat vielä rinta rinnan.

O’Toole myönsi tappionsa puheessaan maanantaiaamuna Suomen aikaa, mutta huomautti, etteivät liberaalit saavuttaneet enemmistöhallitusta.

– Tukemme on kasvanut ympäri maata, mutta meillä on selvästi vielä töitä tehtävänä kanadalaisten luottamuksen ansaitsemiseksi, O’Toole sanoi.

Vaalikampanjoiden alkaessa elokuussa liberaalit olivat kannatusmittauksissa edellä. Ero kuitenkin alkoi kutistua, sillä moni äänestäjä CBC:n mukaan tuohtui siitä, että vaalit päätettiin pitää koronapandemian neljännen aallon aikana.

Trudeaun on arvioitu laskeskelleen, että kohtuullisesti onnistunut pandemianhallinta ja talouden tukeminen siivittäisivät liberaalipuolueen voittoon, kun vaalit järjestetään nyt eikä vasta kahden vuoden kuluttua.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Milja Rämö, Maiju Ylipiessa

STT

