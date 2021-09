Kanarialla purkautuvan tulivuoren tieltä evakuoitiin lisää ihmisiä – uusi halkeama sylkee ulos lisää laavaa

Kanariansaarten La Palmassa käynnissä olevan tulivuorenpurkauksen tieltä on evakuoitu tiistaina lisää ihmisiä. Cumbre Vieja -tulivuoreen on ilmestynyt uusi halkeama, joka sylkee ulos lisää laavaa.

Laavavirran tieltä evakuoitiin 500 ihmistä lisää, ja nyt kotinsa on purkauksen takia joutunut jättämään yhteensä 6 000 ihmistä. Varhain tiistaina evakuointimääräyksen saaneen alueen tiet olivat täynnä autoja, jotka suuntasivat turvaan.

Sunnuntaina alkanut tulivuorenpurkaus on tuhonnut yhteensä 166 rakennusta, ja laava on peittänyt alleen 103 hehtaarin mittaisen alueen.

– Olen elänyt käytännössä koko elämäni täällä, sitten yhtenä päivänä tulivuori päättää purkautua ja pistää sille lopun, kertoi evakuoitu asukas Israel Castro Hernandez, jonka kodin laava tuhosi.

Purkauksen aiheuttamista mittavista aineellisista vahingoista huolimatta henkilövahingoilta on toistaiseksi vältytty.

La Palman ilmatilakin on saatu pidettyä auki, vaikka Cumbre Vieja sylkee ilmaan suuria mustia savupilviä satojen metrien korkeuteen ja päivittäin 8 000-15 000 tonnia rikkidioksidia. Kaikki lennot La Palman lentokentällä on toteutettu suunnitellusti, ja tiistainakin ohjelmassa oli 48 lentoa.

Noin 85 000 asukkaan La Palma sijaitsee Kanariansaarten länsiosassa, eikä se kuulu saariryhmän keskeisiin turistikohteisiin. Saarella koettiin tulivuorenpurkaus viimeksi vuonna 1971.

Laavan etenemistä vaikea ennakoida

Asiantuntijat seuraavat tarkasti lähes tuhatasteisen laavavirran etenemistä kohti Atlanttia La Palman saaren länsirannikolla, koska mereen virratessaan laava nostattaa ilmaan vaarallisia myrkkykaasupilviä. Laava ei kuitenkaan ollut vielä tiistaina saavuttanut merta, sillä sen virtausvauhti oli hidastunut.

Vulkanologian asiantuntija Stavros Meletlidis Espanjan maantieteellisestä instituutista kertoi espanjalaiselle RNE-radiokanavalle, että on vaikea arvioida, milloin laava saavuttaa meren, koska sen etenemisvauhti vaihtelee hyvin paljon. Nyt asiantuntijoilla on seurattavanaan kaksi erillistä laavavirtaa.

– Se voi kiihtyä hyvin nopeasti, etenkin kun maaston muodot vaihtelevat, mutta se voi myös pysähtyä tasangolle muutamaksi tunniksi, Meletlidis sanoi ja selitti, että laavan vauhti yleensä hidastuu, mitä kauempana se on lähteestään.

Hänen mukaansa myös uusien halkeamien avautumista on vaikea ennakoida, koska se riippuu maan alla olevan magman ja kaasujen määrästä.

