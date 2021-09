Kansainvälinen atomienergiajärjestö pääsi Iranin kanssa sopuun ydinvoimalaitosten videovalvonnasta

Iran ja kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) ovat päässet sopimukseen Iranin ydinvoimalaitosten videovalvonnasta.

Neuvottelutulos syntyi IAEA:n johtajan Rafael Grossin Iranin-vierailun yhteydessä. Vierailun tavoitteena kerrottiin olevan jännitteiden lievennys, sillä IAEA oli aiemmin syyttänyt Irania kovasanaisesti ydinlaitosten tarkkailun vaikeuttamisesta.

Grossi tapasi vierailullaan Iranin varapresidentin, maan atomienergiajärjestön johtajan Mohammad Eslamin. Julkaistussa yhteislausunnossa todetaan, että yhteisesti sovittavana ajankohtana tiettyjä valvontalaitteita voidaan jälleen ottaa käyttöön ja niihin voidaan jälleen asentaa muistikortit.

Grossin on määrä pitää lehdistötilaisuus saavuttuaan Wieniin Itävaltaan myöhään illalla Suomen aikaa.

Yhdysvallat irtautui Iranin ydinsopimuksesta vuonna 2018 presidentti Donald Trumpin kaudella ja määräsi maalle uusia pakotteita. Tämän jälkeen myös Iran on hiljalleen irrottautunut sopimuksen velvoitteista vastineena pakotteille. Maa on korostanut, ettei se peräänny uraanin rikastamisesta ennen kuin Yhdysvallat purkaa pakotteita.

Sopimuksen uudelleenneuvottelut ovat jäissä. Ne käynnistyivät huhtikuussa, mutta edistystä ei ole juurikaan saavutettu. Muun muassa Yhdysvallat on uhannut vetäytyä neuvotteluista, jos edistystä ei pian saavuteta.

