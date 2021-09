Kansainvälisen atomienergiajärjestön johtaja vierailee Iranissa ”jännitteiden vähentämiseksi”

Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) johtaja Rafael Grossi vierailee Iranissa tänään. Vierailun tavoitteena on lieventää jännitteitä sen jälkeen, kun IAEA syytti Irania yhteistyön puutteesta järjestön kanssa.

Grossin on määrä tavata Iranin varapresidentti, maan atomienergiajärjestön johtaja Mohammad Eslami.

IAEA kritisoi Irania aiemmin tällä viikolla kovasanaisesti ja syytti maan vaikeuttaneen ydinlaitostensa tarkkailua.

Yhdysvallat irtautui Iranin ydinsopimuksesta vuonna 2018 presidentti Donald Trumpin kaudella ja määräsi maalle uusia pakotteita. Tämän jälkeen myös Iran on hiljalleen irrottautunut sopimuksen velvoitteista vastineena pakotteille. Maa on korostanut, ettei se peräänny uraanin rikastamisestaan ennen kuin Yhdysvallat purkaa pakotteita.

Sopimuksen uudelleenneuvottelut ovat jäissä. Ne käynnistyivät huhtikuussa, mutta edistystä ei ole juurikaan saavutettu. Muun muassa Yhdysvallat on uhannut vetäytyä neuvotteluista, jos edistystä ei pian saavuteta.

STT

