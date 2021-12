Kasvulukuja Salossa

Salossa on päästy pitkästä aikaa ihailemaan kasvulukuja, kun ennakkotiedot kuluvan vuoden väestötiedoista näyttävät Salolle vahvaa muuttovoittoa. Heinäkuun loppuun mennessä kaupungin väkiluku on noussut lähes 50 ihmisellä.

Väestötiedot heijastelevat sitä samaa myötätuulta, jota on kantautunut myös Salon yrityksistä. Koronavaikeuksista huolimatta monella salolaisella yrityksellä menee lujaa, ja uusia työpaikkojakin on kaupunkiin saatu.

Matkapuhelinteollisuuden raju rakennemuutos löi Salon polvilleen 2010-luvun alussa. Dramaattisin vuosi oli 2012, jolloin Nokian Salon puhelintehdas suljettiin kahdessa osassa. Yhteensä noin 2 000 työntekijää sai lähteä.

Kun mukaan lasketaan alihankkijoiden työpaikat, Salosta katosi muutamassa vuodessa useita tuhansia työpaikkoja.

Mikään talousalue ei pysty sulattamaan näin suurta muutosta hetkessä. Salossa toipumiseen on mennyt lähes kymmenen vuotta.

Muuttoautojen virta on vienyt työikäisiä ihmisiä Salosta muualle työnhakuun, ja väki on tasaisesti vähentynyt.

Nyt ilmassa on ainakin hentoja merkkejä muutoksesta. Kuluvan vuoden väestötiedot osoittavat Salon väkiluvun hieman kasvaneen. Tarkastelujakso on kuitenkin lyhyt, ja kasvulukukin vielä pieni.

Muuttoliike näyttää nyt tuovan uusia asukkaita kaupunkiin. Samaan aikaan on kuitenkin syytä tiedostaa, että Salon luonnollinen väestökehitys on pahasti miinuksella. Harmaantuvassa Salossa kuolee paljon enemmän ihmisiä kuin syntyy. Heinäkuun loppuun mennessä luontainen väestökehitys oli yli 160 ihmistä miinuksella.

Silti syytä ainakin pieneen tyytyväisyyteen on. Muuttovoitto kertoo siitä, että Saloon halutaan taas muuttaa enemmän kuin lähteä täältä pois.

Muuttoliikkeen lisäksi positiivisia lukuja näkyy myös muissa tilastoissa. Avoimia työpaikkoja on tarjolla viime vuotta enemmän ja työttömien määrä on vähentynyt. Lisäksi uusia yrityksiä perustetaan enemmän, ja lopettaneita yrityksiä on vähemmän kuin viime vuonna.

Kasvulukujen taustalla on salolaisyritysten hyvä tilanne. Korona-aika on rasittanut erityisesti matkailu-, tapahtuma- ja kulttuuri- sekä rakennusalaa. Monella teollisuusyrityksellä menee kuitenkin aiempaa paremmin.

Kunhan koronasta päästään eroon, Salon yritysrintamalta on lupa odottaa lisää hyviä kasvu-uutisia. Uhkakuvaksi saattaa nousta pula työntekijöistä. Varsinkin erikoisosaamista vaativiin tehtäviin on tietyillä aloilla vaikea löytää tekijöitä.