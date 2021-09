Kaupungintalon turvallisuutta parannetaan Somerolla – yläkerran toimistoihin kulunvalvonta, aulan asiakastiski nykyistä suojatummaksi

Kaupungintalon turvallisuutta parannetaan Somerolla. Kaupungintalon aulatilassa aloitetaan vielä tämän vuoden aikana remontti.

Remontissa yläkertaan johtavien portaiden eteen asennetaan ovet.

– Ovien myötä kakkoskerrokseen otetaan käyttöön kulunvalvonta, eli yläkertaan ei pääse enää jatkossa kulkemaan vapaasti, Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen huomauttaa.

Yläkerrassa sijaitsevat muun tekninen toimisto ja rakennusvalvonta.

Myös aulatiloissa sijaitseva asiakastiski muutetaan nykyistä suojatummaksi ja turvallisemmaksi.

– Samalla tiskin takana olevasta avotilasta tehdään lisähuone taloustoimistolle, Mäkinen kertoo.

Turvallisuusmuutosten lisäksi aulatilassa tehdään pintaremonttia. Myös valaistus uusitaan.

– Aulan valaistus on tällä hetkellä todella huono. Se vaikuttaa myös tilan esteettömyyteen, Someron kaupungin vastaava mestari Markus Älli toteaa.

Someron kaupungintalon ulko-ovet ovat tällä hetkellä viraston aukioloaikoina avoinna kaikille.

– Pohdimme aularemontin yhteydessä sitä, pitäisikö käytäntöä muuttaa. Tällöin ulko-ovet olisi suljettu ja asiakkaiden pitäisi sopia tulostaan etukäteen, Mäkinen toteaa.

Kaupungintalon alakerrassa sijaitsevat muun muassa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan työtilat sekä sivistystoimisto.



Kaupungintalon katolle löytyi tekijä – puun hinnannousu näkyy kattourakoiden hinnoissa

Someron kaupunki löysi toisella yrittämällä tekijän kaupungintalon ja Sairaalatien rivitalon kattoremonteille.Kaupunki sai uudella tarjouskierroksella kahdeksan tarjousta. Ensimmäisellä kierroksella molempiin tuli vain yhden yrityksen tarjous. Tekninen lautakunta hylkäsi kesäkuussa tarjoukset, koska ne olivat poikkeuksellisen halpoja.

Molempiin kattourakoihin tarvitaan lisää rahaa, sillä tarjoukset ylittävät reilusti aiemmat arviot. Someron kaupungin tekninen johtaja Marko Mäkinen huomauttaa, että erityisesti puun hintojen kova nousu näkyy myös kattopuolella.

– Puun ja muiden rakennustarvikkeiden hinnannousun myötä kattoremonttien hinta on noussut noin 30–40 prosentilla, Mäkinen arvioi.

Tekninen lautakunta valitsi kaupungintalon kattoremontin tekijäksi Salon Teollisuuskatot. Edellytyksenä on, että kaupunginvaltuusto myöntää hankkeelle 230 000 euron lisämäärärahan.

Kaupunki on aiemmin varannut vesikaton uusimiseen sekä kaupungintalon muihin parannuksiin tämän vuoden talousarviossa 200 000 euroa.

Kaupungintalon kattoremontin hintaa nostaa yleisen hintatason nousun lisäksi suunnitelmiin tullut muutos. Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen katto lisäeristetään ja katon räystäsalueet korotetaan tarvittavien kallistusten aikaansaamiseksi.

Kattoremontti aloitetaan vielä tämän syksyn aikana. Remontin aikana kaupungintalo huputetaan. Kaupungintalon nykyinen katto on tehty vuonna 1976. Katossa on ollut vuotoja.

Mäkinen kertoo, että kaupungintalon remontti ei lopu kattoon ja aulatiloihin.

– Seuraavaksi pitää tehdä jotakin viemäreille ja sähköille.

Sairaalatien rivitalo B:n kattoremontin tekee Someron Peltipinta. Urakan edellytyksenä on, että valtuusto myöntää hankkeelle 45 000 euron lisämäärärahan. Talon katto muutetaan tasakatosta harjakatoksi.

Kaupunki oli varannut talousarviossa Sairaalatien rivitalojen remontointiin 130 000 euroa. Alun perin myös rivitalo A:n sekä huoltorakennuksen katot piti uusia tänä vuonna, mutta ne siirrettiin ensi vuoteen.

– A-talossa on päiväkoti. Sieltä on toivottu, että kattoremontti ajoitettaisiin niin, että päiväkodissa ei olisi toimintaa, Mäkinen huomauttaa.