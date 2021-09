Kaupunkikehityslautakunta vastaa kaavoista, busseista ja ruoasta

Salon kaupunkikehityslautakunnan tehtävien kirjo on laaja. Sille kuuluvat muun muassa kaavoitus ja muut maankäyttöpalvelut sekä asuntopolitiikan koordinointi. Tilapalvelut-otsikon alla lautakunta vastaa kaupungin kiinteistöistä.

Se toimii myös joukkoliikenneviranomaisena ja päättää niin Paikusta kuin koulukuljetuksista.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelun kautta lautakunnan päätökset vaikuttavat suoraan muun muassa kouluihin ja vanhusten hoivakoteihin.

Lautakunnan puheenjohtajana toimii Sanna Lundström (kok.). Hän on kolmannen kauden valtuutettu, joka aloitti viime kauden kaupunginhallituksessa ja päätti sen opetuslautakunnan puheenjohtajana.

Salon keskustassa asuva oikeustieteen maisteri Lundström, 44, työskentelee Lohjalla kaupunginlakimiehenä.

Lundström sai kuntavaaleissa kokoomuksen listalla toiseksi eniten ääniä, ja hän pääsi valitsemaan mieluisan luottamustehtävän.

– Kaupunkikehityslautakunnassa muun muassa kaavoitus ja yritysmyönteisyys ovat keskeisiä asioita, hän sanoo.

Lundströmin johdolla uusi lautakunta on jo ehtinyt lähettää kaupungin joukkoliikennesuunnitelmaan valmisteltavaksi evästyksellä, että lasten ja nuorten pitää päästä matkustamaan paikallisliikenteessä maksutta.

Lundström on kaupunginhallituksen varajäsen ja henkilöstöjaoston puheenjohtaja.

Kaupunkikehityslautakunnan muut jäsenet:

Simo Vesa (sd.), 1. varapuheenjohtaja

Alhaisissa asuva eläkeläinen on äänestäjien suosima kaupunginvaltuutettu ja mukana myös muun muassa seurakunnan hallinnossa. Kaupunkikehityslautakunnassa kiinnostavat erityisesti hankinnat.

Pekka Salomaa (kesk.), 2. varapuheenjohtaja

Varatuomari ja agronomi toimii energiamarkkinoista vastaavana johtajana Energiateollisuus ry:ssä. Kaavoitushankkeet kiinnostavat 60-vuotiasta kiskolaista, samoin joukkoliikenteen järjestäminen ja hankinnat. Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan 1. varapuheenjohtaja.

Jerina Wallius (ps.), 3. vara-puheenjohtaja

44-vuotiaan eläinlääkärin mielestä kaupunkikehityslautakunnassa Saloa voidaan kehittää entistäkin ihmis-, luonto- ja yritysystävällisemmäksi. Kiskolainen yrittäjä oli lautakunnan puheenjohtajistossa viime kaudellakin, silloin kokoomuksen riveissä. Valtuutettu on myös Liikelaitos Salon Veden johtokunnan puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen varajäsen.

Jarkko Anttila (sd.)

Aluemyyntipäällikkö ja pelaajaedustaja on toista kautta kaupunkikehityslautakunnassa. Lautakunta vastaa isoista rakennus- ja infrakokonaisuuksista ja uutena asiana myös työllisyyspalveluista, sanoo Ollikkalassa asuva 40-vuotias valtuutettu.

Aune Helenius (ps.)

Työnjohtaja ja myyjä asuu Halikossa. On kiinnostunut paikallisesta päätöksenteosta ja haluaa tehdä oikeudenmukaisia, taloudellisesti järkeviä valintoja päätöksenteossa.

Tuukka Kahila (vihr.)

Teknologia-alan yrittäjälle paikka kaupunkikehityslautakunnassa on juuri se, mitä hän halusi, sillä maankäytön, asuntopolitiikan, tilapalveluiden ja joukkoliikennepalveluiden kehittäminen kiinnostavat. Nyt on aika rohkeille teoille ja näyttää suunta tulevaisuuteen, sanoo 39-vuotias pertteliläinen.

Tauno Kanerva (kesk.)

Haluaa pitää koko kaupungin elinvoimaisena hyödyntämällä moottoritien liittymiä sekä kylien ja kuntakeskusten vetovoimaisuutta, merellisyyttä ja ruukkialueita. 74-vuotias eläkkeellä oleva entinen kuljetusyrittäjä on ollut pitkään mukana politiikassa Perniössä ja Salossa.

Heimo Koskinen (ps.)

Yrittäjä ja automekaanikko asuu Salon keskustassa. 46-vuotias ensimmäisen kauden valtuutettu haluaa antaa panoksensa lautakunnassa tehtäviin isoihin päätöksiin.

Maija Kymäläinen (kesk.).

Toimii toista kautta Varsinais-Suomen keskustanuorten piirin puheenjohtajana sekä keskustanuorten varapuheenjohtajana sekä muun muassa Salon kirkkovaltuutettuna. 21-vuotias kruusilalainen opiskelee agrologiksi.

Kalle Räike (kok.)

43-vuotias diplomi-insinööri työskentelee CGI Oy:ssä palvelujohtajana. Paukkulassa asuva ensimmäisen kauden valtuutettu haluaa vaikuttaa Salon elinvoimaisuuden myönteiseen kehitykseen. Siksi kaupunkikehityslautakunnan jäsenyys oli ykköstoive.

Stina Siikonen (kok.)

Konseptitoimiston yrittäjä on kiinnostunut vaikuttamaan kaupungin toimintaan niin strategisella tasolla kuin käytännön toimissa. Moni kaupunkikehityksen alainen asia on asukkaiden arjen sujuvuuden ja kaupungin vetovoimaisuuden kannalta olennainen ja vaikuttava, sanoo vastikään 37 täyttänyt teijolainen. Hän on kaupunginvaltuuston jäsen, kaupunginhallituksen varajäsen ja muun muassa Salon yrittäjien varapuheenjohtaja ja Varsinais-Suomen yrittäjien hallituksen jäsen.

Anita Sjöholm-Nikkanen (sd.)

Usean valtuustokauden lautakuntakokemuksella ensimmäistä kertaa kaupunkikehityksessä. Erityisesti kiinnostavat ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut, kaupungin kiinteistöjen kunnossapito ja joukkoliikenne. Paukkulassa asuva 52-vuotias yo-merkonomi ja datanomi työskentelee tarkastajana Digi- ja väestövirastossa.