Kiinalainen kiinteistöjätti Evergrande pääsi sopuun osasta tänään erääntyvistä korkomaksuista

Kiinan markkinat ovat olleet tänään laskussa, mutta luisu ei ole ollut niin suurta kuin alun perin pelättiin. Loivemman laskun taustalla on se, että kiinalainen kiinteistöjätti Evergrande ilmoitti löytäneensä ratkaisun osaan huomenna erääntyvistä joukkovelkakirjalainojen korkomaksuista.

Erääntyvä korkosumma on 232 miljoona juania eli noin 30,6 miljoonaa euroa. Vuoteen 2025 ulottuvien joukkovelkakirjalainojen korko on 5,8 prosenttia.

Kiinteistöjätti ei kuitenkaan kertonut tarkasti, milloin ja kuinka paljon se summasta maksaisi. Se ei myöskään kertonut, miten se aikoo hoitaa toisen, 83,5 miljoonan dollarin eli reilun 71 miljoonan euron korkomaksun ulkomaan joukkovelkakirjalainasta. Myös se erääntyy huomenna.

Markkinat ovat olleet tällä viikolla Evergranden taloudellisen tilanteen takia levottomat. New Yorkin pörssissä oli maanantaina heikoin päivä sitten toukokuun.

