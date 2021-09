Kiinalaismediassa katsotaan Australian muuttuneen Kiinan vastustajaksi – Britannian, USA:n ja Australian sopimusta kuvataan vastuuttomaksi

Kiina on kritisoinut Yhdysvaltain, Britannian ja Australian uutta yhteistyösopimusta, johon kuuluu ydinsukellusveneiden rakentaminen Australiaan. Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa Kiinan kuvailleen sopimusta erittäin vastuuttomaksi ja kapeakatseiseksi.

BBC:n mukaan kiinalaismediassa kirjoitettiin, että Australia on muuttanut itsensä Kiinan vastustajaksi.

Australialla on ollut monimutkainen suhde Kiinaan, ja maa on Australian merkittävin kauppakumppani.

https://www.bbc.com/news/world-58582573

STT