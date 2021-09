Kimi Räikkösen persoona kasvoi saavutusten edelle – asiantuntijat korostavat uraansa lopettelevan F1-kuljettajan intohimoa kilvanajoon ja ainutlaatuista tyyliä

Alfa Romeon F1-tallia johtava Fred Vasseur on kehunut vuolaasti uraansa lopettelevan Kimi Räikkösen asennetta, karsimaa ja lahjakkuutta 20-vuotisen uran eri vaiheissa ja eri kilpatalleissa. Vasseur kiitteli erityisesti Räikkösen paneutumista työhön ja suomalaiskuljettajan persoonaa.

Räikkösen ura alkoi Sauberilla 2001, ja sama sveitsiläistalli kulkee nyt Alfa Romeon nimellä.

– Alfa Romeo Racing haluaa ilmaista kiitollisuutensa Kimille kaikista hienoista yhteisistä kilpailukausista. Hänen työmoraalinsa, intohimo kilvanajoon ja määrätietoinen pyrkimys menestykseen ovat säilyneet ennallaan ensimmäisestä Fioranon testistä viime viikon palautepalaveriin, Alfa Romeo kommentoi Räikkösen lopetusilmoitusta MM-sarjan nettisivuilla.

– Kimi on myös luonteeltaan ainutlaatuinen ja aina oma itsensä, mikä hurmasi kaikki, jotka ovat työskennelleet hänen kanssaan tai hänelle.

Vasseur korosti omassa puheenvuorossaan juuri Räikkösen luonnetta ja aitoutta. Ne tekivät hänestä saavutuksiaan suuremman F1-tähden.

– Ei ole toista Kimi Räikköstä. Hänen ainutlaatuinen asenteensa, karisma ja lahjakkuus tekivät hänestä lajilegendan. Hänen kanssaan oli hieno työskennellä, ja uskon kaikkien jakavan tämän tunteen sekä Hinwillin toimistolla että täällä Zandvoortin varikolla, Vasseur täydensi tallin tiedotteen viestiä.

Kyky keskittyä oikeisiin asioihin

Myös Will Buxton korosti MM-sarjan nettisivuston kolumnissaan Räikkösen intohimoa kilvanajoon ja aitoutta.

Räikkönen on ilmaissut moneen otteeseen ihailunsa 1970-luvun tähtikuljettajaan James Huntiin. Buxton koki Räikkösen samanlaiseksi oman tiensä kulkijaksi, joka keskittyi aina juuri itseä kiinnostaviin asioihin.

– He molemmat sanoivat asiat juuri kuten ne itse näkivät, eivätkä sietäneet tomppeleita. Sellaista ei nähty vuosiin ennen Räikköstä, eikä ehkä nähdä enää koskaan, Buxton kirjoitti.

Jotkut päättelivät Räikkösen lyhytsanaisuuden välinpitämättömyydeksi. Buxtonin mielestä kyse oli kyvystä keskittää kaikki energia ajamiseen. Tyhjänpäiväinen spekulointi ei kiinnostanut Räikköstä missään vaiheessa uraa.

– Hän keskittyy asioihin, joihin hän kykenee vaikuttamaan, Buxton korosti.

Buxton nosti esiin Räikkösen vakiovastauksen, kun hänen kantaansa selvitettiin vähemmän tähdellisiin kohukysymyksiin.

– ”Asiat ovat niin kuin ne ovat”, hän toisteli vuodesta toiseen.

Ainutlaatuinen tyyli

Räikkösen, 41, ura venyy näillä näkymin yli 350 kilpailun mittaan eli hän päättää lajin ennätysmiehenä. Hän on ajanut urallaan 21 voittoa, 18 paalupaikkaa, 103 palkintosijoitusta ja 46 kilpailun nopeinta kierrosta.

Saavutukset ovat mittavat, mutta asiantuntijat selittävät Räikkösen fanisuosiota omaleimaisella esiintymisellä.

– Fantastinen persoona. Jäämme kaipaamaan häntä ja hänen ainutlaatuista tyyliään, Räikkösen Ferrari-vuosien tallipäällikkö Stefano Domenicali totesi BBC:lle.

Räikkönen on arvioitu useissa yhteyksissä maailman tunnetuimmaksi suomalaiseksi.

Koti ja perhe ajavat F1-uran edelle Räikkösen elämässä

F1-veteraani mainitsee elämänsä tärkeimmiksi asioiksi kodin ja perheen.

– Olen ollut pitkään mukana, mutta onneksi Formula 1 ei ole koskaan ollut elämäni. Se on vienyt ison osan siitä, mutta se ei ole koskaan ollut elämäni tärkein asia, Räikkönen taustoitti torstaina edellispäivän lopetusilmoitustaan.

– Olen elänyt elämääni tämän ulkopuolella ja tehnyt aivan tavallisia asioita. Toisaalta hauskaa on ollut myös formuloissa.

Jatkossa Räikkösen elämä on oleellisesti vapaampaa, eikä hänellä edes ole valmiita jatkosuunnitelmia.

– En halua pitkään aikaan itselleni mitään aikatauluja. Olen ollut 18 tai 19 vuotta formula 1:ssä ja välissä pari vuotta rallissa, eli jatkuvasti tarkoin määritellyissä aikatauluissa. Sitä en halua enää enempää, Räikkönen kertoi.

– Se on myös suuri syy siihen, että haluan nyt jotain muuta.

Perheen arkea

Jatkossa Räikkösen elämä soljuu perheen aikataulujen mukaan.

– Lasten koulut ja päiväkodit ja muut perheen asiat menevät myös järjestyksessään, mutten enää halua, että kilpailut, testit ja työmatkani sanelevat perheeni elämää, Räikkönen korosti.

– Minulla ei ole enää kiire, joten en ole vielä suunnitellut jatkoa. Se ei tällä hetkellä edes kiinnosta minua.

Kauden jälkeen uransa lopettava Räikkönen kertoi olevansa tyytyväinen saavutuksiinsa kilpa-autoilussa. Onnellisimmat hetkensä hän on silti kokenut muualla kuin kilpailun maalissa tai palkintopallilla.

– Onnellisin? Kotona perheen kanssa, Räikkönen vastasi kysymykseen onnentunteista.

Räikkösellä on kaksi lasta vaimonsa Minttu Räikkösen kanssa.

Pasi Rein

STT

