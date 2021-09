Salon Voimailijat lukeutuu niihin niin moniin urheiluseuroihin, jotka kaipaavat toimintaansa nuorta voimaa – kirjaimellisestikin. Kaikki talkootyö on tarpeen, jotta SalVolla on jatkossakin mahdollisuus tukea esimerkiksi kansainvälisiin arvokisoihin suuntaavia urheilijoita.

Tällaisiin toiveisiin Miika Hietasen ja Lauri Nupposen kaltaiset henkilöt ovat mitä mainioimpia esimerkkejä. 26-vuotias Hietanen edusti seuraa aikanaan kilpailijana. Kisat jäivät vääjäämättä taka-alalle muiden kiireiden keskellä, mutta lajia hän ei hylännyt.

26-vuotiaasta Hietasesta tuli viime vuoden loppupuolella iältään suhteellisen nuori puheenjohtaja. Hän seuraa tehtävässä pitkän linjan voimanostajaa ja seuratyöntekijää Jarno Ruohosta.

– Aiemmin Laurin kanssa treenattiin Ollikkalan salilla paljon, aiempina vuosina tosi hartaastikin. Jarnolla on omia työjuttujaan sen verran runsaasti, että koimme olevan sopiva hetki puheenjohtajan vaihtumiseen, Hietanen kertoo puheenjohtajaksi ryhtymisen taustoista.

Hän pitää seurahommia sopivana vastapainona siiviilityöhönsä.

– Teen lentäjän töitä Puolustusvoimissa. Suoritin ensin koneinsinöörin ja sen jälkeen vielä toisenkin alan opintoja, muttta ne eivät tuntuneet ihan omilta jutuilta. Lopulta armeijan aikana tuli eteen tällainen mahdollisuus, kertoi Hietanen taittaessaan matkaa autolla Jyväskylästä Helsinkiin.

– Seuratyössä tehdään perinteisten vuosikokouksien ja hallituksen kokouksen lisäksi paljon käytännön hommia, mikä on oikeastaan puheenjohtajuudenkin suola.

Hietanen on Nupposen kanssa perehtynyt seuran nykytilaan. Puolitoista vuotta piinannut koronavirus on vaikuttanut.

– On joitakin urheilijoita, jotka ovat tänä aikana jääneet pois. Harrastajamäärä on laskenut kolmestakymmenestä noin kahteenkymmeneen. Se on ihan ymmärrettävää, kun pandemia on vähentänyt seurojen mahdollisuuksia järjestää kilpailuja, joita on ollut tänä aikana tosi vähän, Hietanen mainitsee.

Nyt tilanne on vähitellen normalisoitumassa myös voimanostossa, jonka lajiliitto ehtii tänä vuonna puolen vuosisadan ikään. Klassisen penkkipunnerruksen SM-kilpailut järjestetään ensi viikonloppuna Tammelassa Eerikkilän urheiluopistolla.

Kisoihin ovat lähdössä salolaisseuran nostajista Anda Apostol, Suvi-Maaria Heinonen ja Remu Rokka. Viimeksi mainittu saavutti Oona Riistamäen tavoin aiemmin tänä vuonna voimanoston nuorten SM-pronssin omissa ikä- ja painoluokissaan.

Tapahtumaan pääsee myös yleisö, vaikka asia oli lähes loppuun asti epävarmaa.

Hieman yli 25-vuotiaassa – siis Miika Hietasen ikäisessä – Salon Voimailijoissa näkyvä uudistus on seuran siirtyminen sosiaalisen median aikakauteen Facebook- ja Instagram-tileineen.

– Kaikkiaan SalVossa on viidestä kymmeneen tosi aktiivista ihmistä, jotka pyörittävät toimintaa. Esimerkiksi Rami Huovinen on tukenut toimintaa paljon. Kokonaisuudessaan sponsorihankinnassa pitää itse olla aktiivinen, Hietanen mainitsee.

Haussa SM-penkkikisa

Salon Voimailijat on tullut tunnetuksi aktiivisena kilpailujen järjestäjänä. Merkittävin tapahtuma oli vuoden 2015 klassisen voimanoston pitkä kaikkien ikäluokkien MM-rupeama Salohallissa. Samaiset kisat alkavat tämän vuoden osalta tulevana perjantaina Ruotsin Halmstadissa.

SalVon hallituksen kokoonpano on muuttunut ja nuorentunut, mutta perusperiaatteet pysyvät ennallaan. Kisat ovat edelleen keskeisessä roolissa seuran toiminnassa.

– Olemme hakemassa SM-kilpailuja vuodelle 2023. Toivomuksena olisi SM-penkkipunnerrus, sillä se ei vaadi niin paljoa pohjatyötä mutta tekee seuran taloudelle tosi hyvää. Toinen vaihtoehto on klassisen voimanoston SM: se teetättää enemmän töitä, mutta on kokemuksena hyvä, miettii SalVon puheenjohtaja Miika Hietanen.

Juuri penkkipunnerruksen SM-kilpailut oli niitä viimeisimpiä urheilutapahtumia, joita Salossa järjestettiin ennen koronapandemian leviämistä Suomeen. Ollikkalassa nostettiin rautoja ja saavutettiin mitaleja viime vuoden helmikuussa.