Koko maassa huomenna sateista, Käsivarressa sade voi tulla lumena tai räntänä – tuulivaroitus annettu lähes koko maahan

Huominen on lähes koko maassa sateinen ja tuulinen. Iltapäivällä vetinen syyssää siirtyy enemmän maan itä- ja pohjoisosiin, ja maan länsiosissa saattaa iltapäivällä näyttäytyä aurinkokin.

Elohopea keikkuu noin 15 asteessa paitsi pohjoisessa, jossa lämpötila on vain noin viisi astetta tai alle. Käsivarren Lapissa sade saattaa tulla räntänä tai jopa lumena.

– Tiistain vastaisena yönä ehkä Keski- ja Pohjois-Lapissakin sade voisi tulla lumena, kertoo päivystävä meteorologi Helena Laakso Ilmatieteen laitokselta.

Ensilumesta voidaan puhua, jos virallisessa mittauksessa lunta on maassa vähintään senttimetrin verran.

Keskiviikosta alkaen sää viilenee myös muualla maassa, kun pohjoisesta virtaa kylmää ilmaa muuallekin Suomeen.

– Koko ajan tästä nyt viileämpään suuntaan ollaan menossa, sanoo Laakso.

Lähes koko maahan on annettu huomiselle kovan tuulen varoituksia. Länsirannikolla tuuli saattaa olla puuskissa jopa 20 metriä sekunnissa ja muualla maassa Kainuuseen saakka iltapäivällä 15 metriä sekunnissa.

