Kokoomuksen johto kasvoi

Kokoomus pitää entistä tukevammin kiinni gallupin kärkipaikasta. Ylen tuoreen kannatusmittauksen mukaan kokoomus on suosituin 21,3 prosentin kannatuksella, nousua 0,8 prosenttiyksikköä. Toisena on SDP 18,7 prosentilla, jossa on laskua 0,3 prosenttiyksikköä.

Perussuomalaisten puheenjohtajan vaihdos ei vaikuttanut kannatuslukuihin. Yle-gallupissa perussuomalaiset on kolmantena 17,6 prosentilla, pudotusta 0,3 prosenttiyksikköä.

Kuntavaaleista lähtenyt nousu näkyy edelleen kokoomuksen kannatusluvuissa. Sisäinen vääntö puolueen liberaali- ja konservatiivisiiven välillä näyttää jääneen kulisseihin, tai ainakaan se ei näy kannatusluvuissa.

Kokoomuksen kannatuksen nousu tulee perussuomalaisia, keskustaa ja vihreitä aiemmin äänestäneiltä. Erityisesti vihreiden äänestäjiä on siirtynyt kokoomuksen taakse enemmän kuin aikaisemmin.

Oppositiopuolue kokoomus on selvästi hyötynyt, kun poliittinen keskustelu on kääntynyt koronapandemiasta enemmän taloudellisiin kysymyksiin.

Perussuomalaiset vaihtoi kesällä puheenjohtajaa, kun Jussi Halla-aho ilmoitti väistyvänsä tehtävästä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Riikka Purra.

Ensimmäiset gallupit eivät osoita, että puheenjohtajavaihdos olisi tuonut suuria muutoksia perussuomalaisten kannatukseen. Yle-gallupin mukaan perussuomalaisten kannatus on vähentynyt miesten keskuudessa, kun taas naisten kannatus on hieman noussut.

Perussuomalaiset on ammentanut kannatusta maahanmuuttovastaisuudesta. Gallup-asetelmat voivat nopeasti muuttua, jos Afganistanin kriisi johtaa suureen pakolaisvyöryyn Euroopassa.

Syksyn gallupit näyttävät suuntaa hallituspuolueiden kannatukselle. Korona ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat pitäneet päähallituspuolue SDP:n suosion korkealla, mutta paluu tavalliseen politiikan arkeen on edessä syksyllä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) viiden puolueen hallitus on kompastellut sisäisissä riidoissa. Budjettiriihessä on odotettavissa tiukkaa vääntöä.

Selviä jännitteitä on ainakin keskustan ja vihreiden välillä.