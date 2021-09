Korona on vienyt kansalaisopiston kursseilta noin 2 000 osallistujaa

Salon kansalaisopiston kurssit alkavat totuttuun tapaan syyskuun ensimmäisinä viikkoina. Se, mihin ei ole totuttu, on koronapandemia ja sen vaikutukset ilmoittautumisiin oppilaitoksessa, jossa opiskelu perustuu täysin vapaaehtoiseen itsensä kehittämiseen.

– Ilmoittautumisvauhti on ollut alempana kuin vuonna 2019, mikä oli viimeisin niin sanottu normaalivuosi, kertoo Salon kansalaisopiston rehtori Päivi Pölönen .

Luvut kertovat karulla tavalla, kuinka paljon koronapandemia on vähentänyt kansalaisopiston 450:lle kurssille ilmoittautuneiden määrää.

– Syksyllä 2019 kansalaisopiston kursseille ilmoittautui 5 391 ihmistä. Syksyllä 2020 kursseilla oli 3 375 ihmistä. Nyt ilmoittautuneita on tullut 2 650. Koronavaje on luokkaa pari tuhatta, Pölönen sanoo.

Rehtori muistuttaa heti perään, ettei tämänhetkinen luku kerro koko totuutta, sillä kursseja alkaa pitkin syksyä, ja tarjolla on monia lyhytkurssejakin, joille voi ilmoittautua lyhyelläkin varoitusajalla.

– Uskon ja toivon, että kyllä ilmoittautumislukumäärä tästä vielä nousee, vähintäänkin viime syksyn tasolle. Sitä puoltaa kaksikin seikkaa: ensinnäkin viime viikkoinen avin ratkaisu, että kokoontumisrajoitukset jalähikontaktien välttämisvelvoitetteet poistettiin, helpottaa meitä todella paljon. Terveysturvallisesta toteutuksesta huolehdimme joka tapauksessa. Toinen on se, että vapaa-ajan lautakunnan päätöksellä voimme joustaa minimiryhmäkoossa alaspäin 1–3 osallistujan verran. Se on tärkeä päätös, Pölönen sanoo.

Koronasta huolimatta Salon kansalaisopiston kurssitarjonnassa on yhä noin 450 kurssia mitä erilaisimmista elämänaloista ja opinaiheista. Pölönen lisää, että syyskuun kuluessa on alkamassa noin sata kurssia, joille odotetaan ilmoittautumisia, jotta ne saadaan alkamaan. Lopullisten opiskelijamäärien suhteen ollaan Pölösen mukaan paljon viisaampia syyskuun loppupuolella.

Korona on opettanut kansalaisopistoakin monella tavalla. Pölösen mukaan henkilökunta ja opettajat ovat polkaisseet liki tyhjästä uusia etäopetusmetodeja. Nytkin on tarjolla hybridikursseja, joihin voi ottaa osaa joko läsnäolemalla opetuksessa tai sitten esimerkiksi Zoomin välityksellä kotoa käsin.

– Meidän henkilökunta on uskomattoman joustavaa ja osaavaa. Se, miten verkkokursseja ollaan kehitetty viimeisen 1,5 vuoden aikana, on huikeaa! Opiskelijoiltakin on tullut siitä hyvää palautetta, Pölönen sanoo.

Pölösen mukaan pedagoginen uudistuminen on toteutunut erityisen hyvin varsinkin kielten kursseilla ja muilla sellaisilla kursseilla, joissa ei käytetä koneita eikä tehdä pari- tai ryhmätöitä.

Toinen koronan antama opetus on se, että pandemiatilanteessa ihmiset ilmoittautuvat kursseille viime tipassa, ja myös peruvat osallistumisiaan viime tipassa.

– Ihmiset ovat selkeästi varovaisempia kokoontumaan. Se näkyi jo viime syksynä. Me tietenkin toivomme, että löytyisi se vanha halu ja rohkeus lähteä harrastamaan ja uutta oppimaan, varsinkin nyt, kun rokotuskattavuus alkaa olla jo korkealla tasolla.

Jo kesällä 2020 päätettiin, ettei perinteistä kansalaisopiston opasta jaeta enää joka kotitalouteen Salossa. Tähän vaikutti osaltaan sekin, että kursseja jouduttiin perumaan eikä painettu opas enää ollut ajan tasalla.

Onko painetun oppaan puuttuminen keittiönpöydältä voinut vähentää osallistumisinnokkuutta?

Pölönen muistuttaa, että painettuja oppaita on edelleen saatavissa monista paikoista: muun muassa kaupungintalolta, kirjastosta, Prismasta, Citymarketista… Ja että aina ajan tasalla oleva ja kattava katalogi löytyy joka hetki netistä, ja ajantasaista tietoa on lisäksi tarjolla kaupungin tiedotuslehtisissä.

– Uskoisin, että netin hyödyntäminen on enemmän persoona- kuin ikäkysymys. Toki on monia, jotka ovat tottuneet selaamaan painetun oppaan tarjontaa kotisohvalla. Vaikea sanoa, mikä on tämän muutoksen vaikutus, Pölönen sanoo.

Pölönen lisää, että painetun oppaan jakaminen joka talouteen on kallista ja ettei sitä tehdä enää juuri missään muuallakaan.

– Samalla meillä on vapautunut työvoimaa lisäämään markkinointia somessa, muun muassa Facebookissa ja Instagramissa.

Toistaiseksi Salon kansalaisopistossa on jouduttu perumaan vain muutamia kursseja osallistumismäärän vähäisyyden takia, ja muutamia kursseja on yhdistetty.

– On ollut hyvä, että olemme voineet joustaa ryhmäkoossa. Tämä on ollut tärkeää etenkin Salon kylillä, joissa osallistujamäärät ovat aina keskustaajamaa pienemmät, Pölönen sanoo.