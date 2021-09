Hallitsevan mestarin Vilppaan tulevaisuus näyttää koronakriisin jälkeen taas kirkkaalta.

Seura täytti ensimmäisen koronakuopan keväällä 2020 palkkaleikkauksilla sekä yhteistyökumppanien ja kannattajien avulla.

Viime kauden kokoontumisrajoituksista syntynyt toinen kuoppa täyttyi pitkälti opetus- ja kulttuuriministeriön koronatuella. Vilpas sai alkuvuonna 54 000 euron tuen tyhjille katsomoille pelatuista runkosarjan otteluista ja myöhemmin kesällä noin 70 000 euroa pudotuspelien tyhjistä katsomoista.

Ministeriön koronatuet eivät yksin täyttäneet kuoppaa, mutta olivat merkittävänä apuna siinä, että Vilpas pystyy jatkamaan toimintaansa taloudellisesti lähes samoista lähtökohdista kuin ennen pandemiaa.

Koripalloliiton lähettämien budjettilukujen mukaan Vilppaan kulubudjetti nousee tällä kaudella noin 20 prosenttia 755 700 euroon ja palkkabudjetti (pelaajat ja valmentajat) peräti 34 prosentilla 469 000 euroon.

Vilppaan toiminnanjohtaja Marko Vihiniemi kuitenkin oikoo lukuja.

– Todellisuudessa pelaajabudjettimme on aika lailla sama kuin viime kaudella, uudet valmentajat ovat kasvattaneet palkkabudjettia noin 27 000 eurolla.

– Nämä luvut on annettu liitolle jo toukokuussa lisenssikäsittelyn yhteydessä. Aiemmin seurat ovat ilmoittaneet budjetit itse. Liitto on ottanut vertailuun mukaan enemmän asioita kuin seurojen ilmoittamissa luvuissa.

Lisäksi Vilppaan budjettia kasvatti syyskuun Mestarien liigan karsintaturnaus Kreikassa, joka toi budjettiin 35 000 euron lisäyksen.

– Europelien kulut saimme katettua yhteistyökumppaneilla.

– Oleellisin asia on se, että pelaajabudjetti on sama, mutta panostukset on tehty valmennukseen, Vihiniemi korostaa.

Viime kevään mestaruus toi Vilppaalle jonkun verran uusia yhteistyökumppaneita. Vihiniemen mukaan joukkoon mahtui myös sellaisia kumppaneita, jotka olivat olleet muutaman vuoden sivussa.

Kausi- ja yrityskortteja Vilpas on myynyt alkavalle kaudelle 450, mikä on hyvä lukema.

Vilpas ei ole ainoa liigaseura, jolla on kirkkaat näkymät tulevasta.

Toimintansa kesällä yhtiöittäneen Kouvot Oy:n salolaislähtöinen toimitusjohtaja Sami Laaksonen kertoi Ylelle, että seuran taloustilanne on parempi kuin vuosiin.

Kouvot teki viime kaudella rajuja leikkauksia muun muassa luopumalla amerikkalaispelaajista sekä lomauttamalla päävalmentaja Tuomas Ojan. Samalla se sai tasapainotettua talouden.

Myös Kymijoen toisessa päässä vaikeudet on voitettu. KTP-Basketin puheenjohtajan Jyrki Lindströmin mukaan sponsori- ja kausikorttimyynti ovat kasvussa.

– Viime vuonna kukaan ei halunnut ostaa mitään. Nyt tilanne on toinen. En sano, että uisimme rahakirstussa, mutta henki ja ilme on ihan toisenlainen kuin viime vuonna, Lindström kertoi Ylelle.

– Voin samaistua täysin Lindströmin kommenttiin, Vihiniemi kertoo.

Suurin kysymysmerkki alkavalla kaudella liittyy kotiyleisöön. On vaikeaa arvioida, miten sankoin joukoin salolaiset haluavat tai uskaltavat tulla Salohalliin.

Vuosi sitten Vilpas sai käyttöönsä noin puolet Salohallin kapasiteetista. Kotiavausta Lapuan Kobria vastaan seurasi vaivaiset 512 katsojaa.

Nyt odotusarvo on rokotuskattavuuden ja alhaisten tartuntamäärien vuoksi korkeammalla. Viitettä saatiin jo maanantain harjoitusottelusta Kouvoja vastaan, joka houkutteli Salohalliin vajaat 600 katsojaa.

– Harjoituspelin ja kausikorttimyynnin perusteella uskon, että salolaiset löytävät takaisin Salohalliin.

– Eniten tilanteessa sapettaa se, että ravintolarajoitukset ovat edelleen voimassa. Saamme ottaa toistaiseksi ravintolaan vain 50 prosenttia kapasiteetista, Vihiniemi ihmettelee.

Salkkarin korisliigaliite ilmestyy torstain ja perjantain välisenä yönä.

KORISLIIGASEUROJEN BUDJETIT

Pientä nousua viime kauteen

Kulubudjetit (erotus viime kauteen):

Seagulls: 840 700 (-35 300)

Vilpas: 755 700 (+125 700)

Kataja: 656 300 (- 51 700)

Karhu: 566 000 (-22 000)

Kouvot: 508 000 (-31 000)

Lahti: 476 000 (+31 000)

KTP: 393 000 (+50 000)

Pyrintö: 383 300 (+46 300)

Bisons: 361 500 (nousija)

BC Nokia: 338 400 (-31 600)

Korihait: 330 000 (+11 000)

Kobrat: 323 900 (-15 100)

Yhteensä: 5 932 800 (+134 900)

Palkkabudjetit (erotus viime kauteen):

Vilpas: 469 000 (+119 000)

Kataja: 403 700 (-15 300)

Karhu: 373 000 (+50 000)

Seagulls: 364 400 (-48 400)

Pyrintö: 291 300 (+41 300)

Lahti: 289 900 (+21 900)

KTP: 288 000 (+110 000)

Kouvot: 271 000 (-44 000)

Bisons: 257 500 (nousija)

BC Nokia: 250 000 (-10 000)

Kobrat: 248 000 (+8 000)

Korihait: 176 000 (+22 000)

Yhteensä: 3 681 800 (+288 000)

Luvut perustuvat seurojen kesäkuussa Koripalloliitolle antamiin lukuihin ja ovat vain viitteellisiä.

Lähde: Koripalloliitto