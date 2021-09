Koronapandemialla ”tuhoisat” vaikutukset taistelulle aidsia, tuberkuloosia ja malariaa vastaan

Koronapandemialla on ollut tuhoisat vaikutukset kamppailulle aidsia, tuberkuloosia ja malariaa vastaan, arvioi Global Fund -rahasto. Global Fund on aidsin, tuberkuloosin ja malarian torjunnan maailmanlaajuinen rahasto.

– Vuoden 2020 luvut vahvistavat sen, mitä pelkäsimme tapahtuvan. Koronan vaikutus (aidsiin johtavan) hi-viruksen, tuberkuloosin ja malarian torjuntaan on ollut tuhoisa. Ensimmäistä kertaa Global Fundin historian aikana keskeiset tulokset ovat menneet taaksepäin, kertoi rahaston toimitusjohtaja Peter Sands.

Rahaston keskiviikkona julkaiseman raportin mukaan hi-viruksen testaus- ja ennaltaehkäisypalvelut ovat vähentyneet merkittävästi.

Tuberkuloosin hoitoon pandemian vaikutus on ollut vielä pahempi.

Lääkeresistentin eli lääkkeille vastustuskykyisen tuberkuloosin vuoksi hoidettujen ihmisten määrä maissa, joihin Global Fund sijoittaa, laski vuodessa vähintään viidenneksen. Rahaston mukaan vuonna 2020 hoidettiin tuberkuloosin vuoksi 4,7:ää miljoonaa ihmistä. Edellisenä vuonna hoitoon päässeitä oli noin miljoona enemmän.

Malarian hoito ei taantunut vuonna 2020 aivan yhtä pahoin, maailmanrahaston raportista ilmenee. Malariaa torjuvien hyttysverkkojen jakelu kasvoi vuodessa liki viidenneksen 188 miljoonaan verkkoon.

Global Fund -rahasto on tehnyt virustautien vastaista työtä vuodesta 2002.

STT

