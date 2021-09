Koronatestausta kohdennetaan jatkossa nykyistä tarkemmin

Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt koronatestaus- ja jäljitysstrategiaansa. Koronatestejä tehdään jatkossa ensisijaisesti rokottamattomille, jotka ovat altistuneet virukselle ja joilla on oireita. Toinen testaamisen kohderyhmä ovat rokottamisen jälkeenkin vakavalle infektiolle alttiit ihmiset.

Uutta linjausta perustellaan muun muassa sillä, että nykyisen testaus- ja jäljityskapasiteetin ylläpito kuormittaa merkittävästi terveydenhuoltoa.

Tavoitteena on yhä, että testiin pääsee vuorokaudessa ja että testitulos valmistuu vuorokaudessa.

STM: Antigeenitestit mahdollisesti laajempaan käyttöön, kotitestien käytöstä ohjeistetaan

Päivitetyssä testaus- ja jäljitysstrategiassa arvioidaan myös antigeenitestien laajemman käytön mahdollisuutta, kertoi johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä tiedotustilaisuudessa.

Tarkoitus on myös ohjeistaa väestöä kotitestien käytössä.

Kotitestien perusteella ei voi esimerkiksi asettaa karanteeniin, vaan positiivinen tulos on varmistettava pcr-testillä, huomautti koronatestausvalmiuden kansallisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Karkeassa omaehtoisessa seulonnassa kotitesti voi kuitenkin olla hyvinkin tehokas työkalu, Pietilä sanoi.

STT

