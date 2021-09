Kotisiivousten suosio on jopa kovempaa kuin ennen koronaa – moni putsaa huusholliaan ennen ammattilaisten saapumista asuntoon

Kotisiivouksille on nyt jopa enemmän kysyntää kuin ennen korona-aikaa. Koronan vyöryminen Suomeen noin puolitoista vuotta sitten vei kotisiivousalan hetkeksi ahdinkoon, kun asiakkaat peruivat sairastumisen pelossa ja muiden syiden vuoksi jo sovittuja siivouskäyntejä ja sopimuksia pistettiin jäihin. Notkahdus jäi lopulta kuitenkin varsin lyhyeksi, ja palveluiden kysyntä lähti joidenkin kuukausien jälkeen uuteen nousuun.

– Koronan alussa liikevaihtomme tipahti vajaassa kuukaudessa melkein puoleen, mutta nyt meillä on kovempi kysyntä kuin koskaan aiemmin, sanoo 310 henkeä työllistävän Koti Puhtaaksi -yrityksen kehitysjohtaja Henri Haho. Yritys toimii Uudellamaalla, Tampereen ja Turun seuduilla sekä Jyväskylässä ja Oulussa.

Hahon mukaan koronan myötä ihmiset jättivät paljon tavaroita ja palveluja ostamatta, joten nyt arjen helpottamiseksi käytetään niitä rahoja, jotka ovat jääneet aiemmin takataskuun.

Apua kaivattu koronarokotuskäynneille

Kotisiivouksen ohella erilaisten ikäihmisten avustamiseen liittyvien palveluiden käyttö väheni korona-ajan alkuvaiheessa, kun yli 70-vuotiaita kehotettiin välttämään lähikontakteja ja liikkumista kodin ulkopuolella. Tämä vaikutti Suomen Kotityöpalveluyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Eija Lenkkerin mukaan niin, että esimerkiksi yhteiset kauppareissut tai hautausmaakäynnit asiakkaiden kanssa sekä ruoanlaitto ja pyykkäys ikäihmisten kotona jäivät pois ja palveluissa keskityttiin välttämättömään hoiva- ja hoitotyöhön.

– Tämä avustamistoimintakin on palautunut nyt ennalleen. Ainakaan yrityksiltä ei ole tullut muunlaista viestiä, Lenkkeri kertoo.

Samaa sanoo Liisa Venäläinen, joka toimii Lappeenrannassa Alina Hoivatiimin yrittäjänä.

– Asiakkaat ovat halunneet apua esimerkiksi koronarokotuskäynteihin, 11 henkeä työllistävän ketjuyrityksen vetäjä kuvailee kysynnän elpymistä.

Kotisiivouksessa selviä alueellisia eroja

Kotityöpalveluja on saatavilla Suomessa varsin laajalla skaalalla, mutta kodissa tehtävistä töistä selvästi kysytyin on yhä siivous. Kotisiivousta hankkivat hyvin monenlaiset kansalaiset – eläkeläisten ja perheellisten lisäksi enenevässä määrin myös lapsettomat pariskunnat, jotka tekevät paljon töitä ja harrastavat paljon. Työikäiset myös ostavat palveluja omille vanhemmilleen.

Jos menneinä aikoina siivoukset painottuivat juhlapyhiin, nyt siivousavun käyttö on enemmän säännöllistä eli viikon, kahden viikon tai kuukauden välein toistuvaa. Koti Puhtaaksi -yrityksen Hahon mukaan eroja on kuitenkin siinä, miten kiinteä osa arkea kotisiivous on eri puolilla Suomea.

– Hyvin karkeasti sanottuna pääkaupunkiseudulla ehkä noin 20 prosenttia ihmisistä osaa käyttää kotisiivouspalvelua todella luontevana osana arkea raha- ja muu tilanne huomioiden. He voivat ottaa esimerkiksi neljän viikon välein lyhyen siivouksen, mistä tulee kuluja kotitalousvähennyksen jälkeen keskimäärin 80 euroa kuussa ja saavat sillä pidettyä arjen hallinnassa sekä parisuhteen ehjänä. Koska monestihan siivous on se, mikä aiheuttaa riitoja, Haho sanoo.

– Mutta mitä enemmän pohjoista kohti mennään, sitä vähemmän kotisiivous on hyväksytty tapa pitää omasta arjesta huolta, hän jatkaa.

Haho arvioi, että esimerkiksi Oulun korkeudella ehkä vain viisi prosenttia väestöstä käyttää siivouspalvelua arjen tukena, Lapissa tätäkin harvempi.

Kehitysjohtaja katsoo asian taustalla olevan Suomen historian – sen, että köyhässä ja työteliäässä maassa totuttiin tekemään pitkään kaikki itse.

Jostain kertoo sekin, että myös ne, jotka kotisiivousta tilaavat, usein siistivät paikkoja ennen siivoojan tuloa.

– Ehkä kolme ensimmäistä siivouskertaa ovat aina sellaisia, että asiakkaamme siivoavat kodin ennen tuloamme, Haho sanoo.

Muiden kotityöpalvelujen kysyntä vähäisempää

Kotityöpalveluyhdistyksen Lenkkeri kertoo, että siivouksen ohella kysyntää on myös muille kodissa tehtäville töille, mutta vähemmän. Hänen mukaansa kaikkia kotitöitä ei vielä osata tai haluta ulkoistaa. Muun muassa sängyn petaaminen, lakanoiden vaihto tai kaappien järjestely saattavat olla sellaisia kotitöitä, jotka jotkut kokevat luontevimmiksi tehdä itse.

– Joillekin perheille voidaan esimerkiksi tarjota pyykinpesu- tai silityspalveluja tai heille voidaan hakea pesulasta pyykit tai tuoda ruokakassit samalla, kun tullaan siivoamaan, mutta ei se palveluiden kysyntä vielä niin kovin isoa ole, Lenkkeri sanoo.

Hänen mukaansa erilaisten kotityöpalveluiden kysynnän kasvussa yksi olennainen tekijä on ihmisten asennoitumisen ohella kotitalousvähennyksen suuruus.

Alina-ketjun Venäläinen sanoo, että palvelujen käyttö lähtee liikkeelle nimenomaan siivouksesta ja sitä kautta saatetaan ryhtyä kysymään muitakin palveluja. Suurin asiakasryhmä Lappeenrannassa ovat ikäihmiset.

– Ihminen saattaa toimintakyvyn laskun myötä ja muuten vain haluta siivouksen lisäksi kokeilla, millaista ruokapalvelu on. Monella asiakkaalla on ateriapalvelu käytössä, mutta he haluavat enemmän kotiruokaa ja vaikuttaa itse ruoan makuun.

Tulevaisuudessa ehkä myös kierrätyspalvelua

Koti Puhtaaksi -yritys ryhtyi korona-aikana myös viemään asiakkailleen ruokatarvikkeita kaupasta. Tämä toiminta jatkuu edelleen.

– Jotkin eläkeläisasiakkaat, jotka eivät niin hyvin pääse itse kauppaan, ovat jääneet käyttämään palvelua. Mutta ei se asiakasmäärä ole iso, Haho kertoo.

Tulevaisuudessa yrityksen toiminta saattaa laajentua kierrätyspalveluun. Yksi mahdollinen ratkaisu olisi malli, jossa kotisiivouskäynnin yhteydessä työntekijät ottaisivat mukaansa asunnosta kaikki turhat tavarat ja huolehtisivat, että ne saataisiin jonnekin uuteen käyttöön.

– Toistaiseksi aiomme kuitenkin keskittyä ydinliiketoimintaamme eli kotisiivoukseen ja sen kehittämiseen, Haho sanoo.

Mia Peltola

STT

